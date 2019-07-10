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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد امس دعمه ومساندته لأبنائه منتسبي الجيش في مشاركاتهم بمختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية. جاء ذلك في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع خلال استقبال الشيخ ناصر في قصر بيان للمقدم ركن بحري المهندس يوسف الشطي بمناسبة حصوله على المركز الأول في بطولة أبطال آسيا لسباق «سبارتان سبرنت».

وأضاف الشيخ ناصر وفقا للبيان ان اهتمامه ودعمه لأبنائه منتسبي الجيش يهدف الى ابراز دور ومكانة الرياضة الكويتية وتميز لاعبيها لما يتمتعون به من روح رياضية وعزيمة وإصرار على تحقيق أفضل الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الدولي. يذكر ان البطولة أقيمت مؤخرا في اليابان وشهدت مشاركة 800 متسابق من مختلف دول العالم وحصل فيها المقدم الركن الشطي على المركز الأول.

