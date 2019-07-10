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أشاد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بإنجاز أبطال منتخب الدراجات المائية في بطولة «جيت سكي» التي اختتمت في بلجيكا الأحد الماضي. وهنأ الوزير الجبري المتسابق محمد بوربيع الحائز المركز الأول في فئة كبار المحترفين (رنبوت جي بي) والمتسابق محمد الباز الحائز المركز الرابع وعبدالرحمن العمر المركز الخامس في الفئة ذاتها والمتسابق سالم المطوع الحاصل على المركز الثالث في فئة «إكسبرت سكي ليمتد».وأعرب عن فخره بمستوى اللاعبين والأداء الذي قدموه طوال البطولة التي شهدت منافسة أوروبية شرسة على المراكز الأولى، داعيا اياهم إلى الاستمرار وتقديم أفضل ما لديهم في البطولات المقبلة.وكانت بطولة «الجيت سكي» الأوروبية للدراجات المائية انطلقت في بلجيكا في يوليو الحالي بمشاركة الفريق الكويتي المكون من 17 عضوا في البطولة الأوروبية من بين 300 متسابق مثلوا 33 دولة في البطولة التي تعد الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأبطال.

من جانب آخر، أشاد الوزير الجبري بإنجاز أبطال الكويت في رياضتي الكيوكوشن كان كراتيه وألعاب القوى بتحقيقهم ثماني ميداليات بواقع ثلاث ميداليات ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتين. وهنأ الجبري الرياضيين المتوجين بالميداليات في بطولتي الكيوكوشن كان كراتيه التي أقيمت في ماليزيا والبطولة العربية السابعة لالعاب القوى للناشئين التي أقيمت في تونس.وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف لانجازات الكويت في المحافل القارية مبينا أن اللاعبين أظهروا صورة مشرقة عن الرياضية الكويتية وكانوا على قدر الطموح واستطاعوا فرض أنفسهم والمنافسة للصعود على منصات التتويج ورفع علم بلادهم في مختلف البطولات.وتمنى أن يواصل هؤلاء الابطال طريق الانجازات وأن يحافظوا على مستواهم وأن يعملوا بجد لتحسين مهاراتهم لحصد العديد من الميداليات والألقاب في المستقبل.

