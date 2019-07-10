محلية

أعلن رئيس نادي كاظمة اسعد البنوان ان غالبية الاندية التي حضرت الاجتماع التنسيقي التشاوري الذي دعا اليه كاظمة مساء اول من امس، ارتأت التريث في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة لمناقشة المخالفات والممارسات الخاطئة لمجلس ادارة الاتحاد، مشددا على ان كاظمة لديه رأي مغاير يتمثل في ضرورة تفعيل دور الاندية والعمومية الرقابي والمحاسبي.

وكشف البنوان ان كاظمة سيصدر بيانا مفصلا خلال الساعات المقبلة يوضح من خلاله وجهة نظره الرسمية ويفند المخالفات والتصرفات الخطأ لمجلس ادارة الاتحاد خلال سنة ونصف السنة.

واكد ان وجهة نظر كاظمة تشدد على اهمية تفعيل الحق الطبيعي للاندية وواجباتها ودورها في المراقبة والمحاسبة ومناقشة مجلس ادارة الاتحاد في اعماله ومخالفاته، ضمن جمعية عمومية غير عادية يتطلب الدعوة الى عقدها موافقة 10 اندية (الثلثين)، مستدركا بقوله: «كنا نتمنى من الاندية ان تقوم بذلك خلال الفترة الحالية، ولكنها وللاسف ترى ان المسألة لا تحتاج حاليا الى عقد هذه العمومية، وبالتالي فضلت ان يتم منح مجلس ادارة الاتحاد فرصة جديدة».

وعبر البنوان عن احترام كاظمة لرغبة الاغلبية ووجهات نظر الاندية من منطلق الديمقراطية وروح العمل الجماعية، معربا عن تقديره للاندية التي حضرت الاجتماع وجهودها في التنسبق والعمل لصالح كرة القدم الكويتية.

وزاد: «اقرت الاندية بأن هناك مخالفات في عمل مجلس ادارة الاتحاد، ولكن البعض آثر التريث، رغم ان رأينا كنادي كاظمة يتمثل في اننا منحنا الاتحاد مهلة سنة ونصف السنة وهي مدة كافية لمناقشته ومحاسبته على اعماله المخالفة لدوره، علما ان هذا الدور المنوط بنا صحي وينبع من حقوقنا كجمعية عمومية، ليس في اتحاد الكرة فحسب، بل لدى جميع الاتحادات، وهذا امر لطالما يرى كاظمة انه واجب عليه وهلى غيره لتقويم اي مسار خاطئ وبالتالي يصب في اطار المصلحة العامة».

وشدد البنوان على ان كاظمة سيواصل جهوده لاصلاح الوضع الحالي ومراقبة اعمال الاتحاد المقبلة، وهو ادلى بدلوه اول من امس وقام بدوره وادى واجباته على اكمل وجه تجاه حفظ حقوق الاندية والشباب الرياضي والمصلحة العامة.

