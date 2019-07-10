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ناقشت لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين باتحاد الكرة الطائرة خلال اجتماعها مساء الاول من امس مع ممثلي الأندية استعدادات الاتحاد للموسم الرياضي الجديد.

وترأس الاجتماع د. مشعل رمضان رئيس لجنة المسابقات وبحضور عضوي اللجنة عارف الصبيحي والحكم الدولي السابق احمد عبد الحسين وممثلي تسعة أندية.

واكد رمضان أهمية هذه اللقاءات والتي يتم خلالها بحث العديد من الموضوعات المتعلقة باللعبة والنهوض بها إلى افضل المستويات.

واتخذ المجتمعون عدة قرارات مهمة لتنظيم المسابقات في الموسم الجديد وهي اعتماد مسابقات المراحل السنية على النحو التالي مهرجانات للبراعم تحت 11 سنة وتقرر تسميتها «دوري المستقبل»، ثم مراحل الاشبال تحت 14سنة، والناشئين تحت 16 سنة والشباب تحت 19سنة، بالاضافة لمسابقات الرجال «الدوري الممتاز والدرجة الاولى» وكاس الاتحاد. كما قرر المجتمعون اضافة بطولة جديدة هي «بطولة النخبة» ويشارك فيها الفرق الاربعة الاوائل من الدوري الممتاز بالاضافة لفريقين تختارهما لجنة المسابقات وفق معايير وسوف تصدر اللجنة لائحة خاصة لهذه البطولة التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان.

فيما اوصت اللجنة بفتح نظام الاعارات بين الاندية في ظل مشاركة أندية جديدة في بطولات الاتحاد. وأوضح د. رمضان ان هذه المسابقات قابلة لإجراء اي تعديل عليها وفق رؤية لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية بالإضافة دراسة مستمرة ومتواصلة من قبل لجنة المسابقات.

