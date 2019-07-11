آراء

تناقلت وسائل الإعلام أخيراً خبر الخطأ الطبي الذي قام به أطباء أحد المستشفيات في الكويت حينما قدم شاب يبلغ من العمر 14 سنة لإجراء عملية في اذنه اليمنى، إلا ان طاقم الأطباء وعدده ثلاثة تجاهلوا تقرير الإحالة وقرروا اجراء العملية في الأذن اليسرى من باب «كله زي بعضه»، وبعد انتهاء العملية اكتشف الأب تلك الجريمة ما دفعه به لتقديم بلاغ للمخفر بتلك الواقعة والتي ذكر فيها عدد واسماء الأطباء، والحقيقة ان مسلسل الأخطاء الطبية مستمر وتلك الواقعة ليست بجديدة، فهناك اخطاء افضت الى الموت في حين كانت فرص العلاج متوفرة وميسرة ولكن التشخيص سيئ والطاقم غير مؤهل او حتى من ذوي الشهادات المزورة والتي كثر عنها الحديث أخيراً، والحقيقة لا يزال المجتمع الكويتي مصدوماً بتلك الواقعة ويحتاج الى توضيح من الجهات المسؤولة واتخاذ قرارات رادعة ازاء تلك الجريمة والعمل على إيجاد حل لذلك الشاب، فهل هناك تجاوب من الجهات المسؤولة؟

ويجب ان لا ننسى ما حدث للطفلة درة الحرز والتي اتجهت للمستشفى لإجراء عملية بسيطة تتمثل في ازالة كيس دهني، إلا ان حقنها بالخطأ من قبل الطبيية افضى الى وفاتها.. اقول أن تلك الحادثة وغيرها ليست بالبعيدة، والأخطاء اليومية تحدث بشكل مستمر، والغريب ان كلفة ايضا العلاج في الخارج كبيرة جدا ونعلم أن غالبية العمليات الصعبة تجرى في الخارج، وذلك يعني أن المستشفيات في الكويت تقوم بالعمليات الروتينية ومع ذلك تحدث كل تلك الأخطاء المريعة.

إن النهوض بالقطاع الصحي اصبح قضية مهمة لابد ان تحملها الحكومة على عاتقها وتضعها ضمن اولى اولوياتها الرئيسة وما يحدث من اخطاء ومشاريع ترقيعية يتجرأ البعض للخروج للاعلام للافصاح عنها بحيث تحولت الى مادة الى الفكاهة والسخرية هو مسلسل لابد من ايقافه، فهي في الواقع تسيء للحكومة والكويت كدولة رائدة في العمل التنموي والبشري والإنساني.

شاهدنا ايضا أخيراً الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل عن اطفال يلعبون بـ «السكوتر» في ممرات احد المستشفيات، وباعتقادي ان ذلك اللعب جاء نتاجا لمشروع الزحلاقية الطبية التي اعلن عن استخدامها في ذلك المستشفى. نأمل حقيقة برد الوزارة الواضح عن جميع تلك القضايا ونأمل ان تمارس الوزارة من خلالها الشفافية والتعاطي الصادق والخير العام.

