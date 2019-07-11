آراء

طبيعة البشر جميعاً يختلفون في الأطباع والصفات ولكنهم جميعاً يشتركون بفطرتهم الإنسانية، وهذه النظرية تنكسر عندما تتلوث النفس البشرية وتتحول الى نفس جامدة بلا مشاعر وتنحدر أكثر الى نفس حيوانية غرائزية تؤذي نفسها أولا والآخرين، وهي نظريات علمية واقعية، قد يكون الفرد منا إنساناً وقد يتشكل هو بذاته وإرادته الى شيء آخر.

بعيداً عن الأديان والاعراق والطوائف يظل الانسان إنساناً بتصرفاته الفطرية، وبعيداً أيضاً عن الجوانب السياسية والاقتصادية تظل كرامة الإنسان فوق كل شيء.

ونحن في مجتمع تعيش فيه فئة غير محددي الجنسية، يجمعنا بهم النوع «انسان» والدين «الإسلام»، كما يعتبرون متداخلين في المجتمع بقبائله وعوائله وطوائفه المختلفة، ولكنهم فقط بدون جنسية، وعلى أثر هذه الجملة فقط يحرمون من حقوق الانسان التي اكتسبها حامل الجنسية الكويتية والجنسيات الأخرى، فهم محرومون من الخدمات الصحية البسيطة والمعقدة منها، التعليم، توثيق عقد الزواج، المعاملات البنكية، حرية التجول في البلد، اصدار شهادات الولادة والوفاة، اصدار اثبات بانه موجود بهذه الدنيا. ومنهم المبدع والمميز علمياً ومهنياً، ومنهم الشهداء والأسرى أثناء الغزو الصدامي الغاشم، ومنهم من خدم لهذا البلد العزيز بالشيء الكثير.

وبمقابل ما قدمه «البدون» لهذه الأرض تقوم الحكومة بمكافأتهم ومجازاتهم بسلب الحقوق الإنسانية منهم.

وحادثة الشاب الذي انتحر بعد أن طرد من وظيفته نتيجة إجراء حكومي، ولم يتسلم مستحقاته نتيجة لنفس الاجراء، حركت ما هو ساكن بجوف الحكومة؟، نحن لا نشجع على الانتحار فهو محرم في الإسلام، ولكن ما هي خيارات الفرد من البدون اذا مورس ضده الاضطهاد والتعجرف؟، لماذا هذا التكبر على الانسان ؟، اليوم أصحاب الجنسيات الأخرى يعيشون أفضل بمراتب كثيرة في البلد من البدون بكل الخدمات الحكومية، أقلها الاعتراف بوجوده كإنسان يعيش الحياة ويرحل منها.

الى متى يا حكومة؟ هل أصبح الشعب أكثر وعياً وإنسانيةً منك ليطالب بحق تدعين أنك صاحبته وهو بعيد عن خيالك؟

كل قطرة دم ودمعة نزلت من هذه الفئة هي حجارة من سجيل ترمى على من عرقل واضطهد وتكبر عليهم في الدنيا والآخرة، والعاقبة للمتقين.

حفظ الله الكويت من أناس مات الإنسان فيهم.

