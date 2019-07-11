آراء

توجد نظرية تسمى «الضفدع المغلي» وهو مصطلح يشير الى قصة شائعة وتروي هذه الحكاية أن الضفدع يقفز فوراً عندما يوضع في ماء حار، أما إذا وضع في ماء معتدل الحرارة ثم تم تسخين الماء ببطء فإن الضفدع لن يقفز و سيبقى في الماء حتى بعدما يصير حاراً لأنه لن يشعر بالخطر التدريجي الحاصل وبذلك يموت عندما تبلغ درجة حرارة الماء قدراً مميتاً.

الخلاصة يستعمل المصطلح لتفسير ردود أفعال الناس على التغييرات المهمة التي تحدث لهم وعدم قدرتهم على التعامل مع التغييرات السلبية التي تحدث ببطء وبشكل غير ملحوظ، وأن الناس يجب عليهم أن يكونوا حذرين من التغييرات التدريجية السلبية التي تحصل لهم حتى لا يعانوا من خسائر مفجعة بعد فوات الأوان.

هذه النظرية اذا أسقطتها على واقعنا في العالمين العربي والاسلامي فستجد العجب العجاب ، سنبدو كضفادع وضعت في قدر وتم تسخين الماء ببطء كما في النظرية.

فها هي اسرائيل تسرح وتمرح في واقعنا العربي وتستقبل في المؤتمرات بكل فخر وكأنها دولة شقيقة.

بل تغيرت الأوضاع ووصلت الى أن الدول العربية البعض يكره الآخر ويعشق العدو كالغرب والكيان الصهيوني، فبعضنا مع روسيا والاخر مع أميركا ضد بعضنا البعض.

وكما قيل فإن التاريخ يعيد نفسه فأشبه العرب بدولتي الغساسنة والمناذرة اللتان تتبعان امبراطوريتي فارس والروم وكأنهما اليوم روسيا وأميركا.

وللأسف الشعوب العربية والاسلامية هي وقود الحرب واكثر الناس خسارة.

فعندما ترى دولتين عربيتين تتصارعان بالمال لتجييش الميليشيات ولقتال بعضهم البعض في ساحات معارك الدول العربية فهما غساسنة ومناذرة هذا الزمان وقس على ذلك.

إن ما نرجوه ألا نكون كشعوب عربية وقودا لنار الصراعات الكبرى للدول العظمى، فهم المستفيد وبكل تأكيد نحن الخاسرون.

ودمتم بحفظ الله.

* نكشة:

في روما القديمة كان يوجد عبيد مخصصون وظيفتهم الهمس بآذان القادة الشجعان جملة واحدة «إنكم ستموتون يوماً ما» وذلك لكي لا يتكبروا.

