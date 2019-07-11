آراء

إن الشباب الصغير له حرية ممارسة هوايته، كما أنه على الأم أن تتقبل من ابنها كل شيء، فأحيانا يمارس الشباب الصغار هواية معينة، قد لا تستهوينا نحن الكبار من الأشياء الرائجة في العصر الحالي، فيجب ألا يمنع من ممارسة الهواية التي يحبها بل على الأهل البحث دوما عن الجوانب المفيدة التي يمكن أن تسهم في تقديمها له.

إن أولياء الأمور معظمهم يستعينون بالنوادي الصيفية ليحافظ أبناؤهم على النظام الذي اعتادوه خلال العام الدراسي، ويفضلون أن تكون فيها نشاطات تربوية ليبقى ابناؤهم في أجواء الدراسة.

وعليه يجب تسجيل الابناء في النادي الذي تنظمه مدرستهم، وذلك كي يبقوا على تواصل مع أصدقائهم، هذا إلى جانب ضمانها أن المعلومات الأكاديمية والتربوية التي سيتلقونها قد يستفيدون منها في العام الدراسي التالي. حيث إن أهمية النوادي الصيفية تكمن في ضمان أن يقضي البالغ وقتاً مفيداً بعيداً عن الآيباد والتلفزيون وتضييع الوقت في أشياء ذات آثار سلبية على تفكيرهم.

ان قدرة الأندية المدرسية الصيفية تراجعت على استقطاب الطلاب خلال عطلة الصيف، حيث لم تتعد أعداد المنتسبين إليها المئات، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في أسباب ذلك الإحجام، واتخاذ إجراءات من شأنها إعادة دورها بما يتلاءم مع اهتمامات الشباب. ولعل تزايد المخاطر المحيطة بالنشء الجديد يفرض، أكثر من أي وقت مضى، تفعيل أداء تلك الأندية وأهدافها، لتكون أكثر جاذبية بعيداً عن الأهداف الترويحية والترفيهية، وحتى تكون أداة بناء للشخصية واكتساب المهارات المفيدة للشباب في حياتهم المستقبلية.

ورغم الأهمية الكبيرة لهذه الأندية، فإنها لا تزال تعاني ضعف الإمكانات وعدم توافر مشرفين على مستوى عال، مما أثر على أعداد المنتسبين التي بدت متوسطة، عدا السباحة التي تشهد إقبالا جيدا.

وترجع أسباب ضعف الإقبال على الاندية إلى اتجاه عديد من الأسر لقضاء العطلة خارج البلاد، وكذا لانتشار الوسائل الترفيهية والألعاب الإلكترونية التي تمثّل عامل جذب قويا للأطفال، ايضا عدم وجود أنشطة جديدة، وعدم وجود مشرفين ومنظمين على قدر من المعرفة بطرق استيعاب الأطفال ودمجهم في هذه الأندية.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه

