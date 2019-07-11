آراء

هناك تخوف من التركيبة السكانية وخاصة عندما يأتي دور ايجاد حلول في مجلس الامة لقضية الكويتيين البدون فيزداد الخوف على الكويت أكثر وأكثر من تجنيس البدون لانهم كما يظنون سوف يخلون بالتركيبة السكانية لدولة الكويت والسؤال هو: لماذا كل هذا الخوف من تجنيس البدون المستحقين للجنسية الذين انتظروا سنوات طويلة من أجل الحصول على حقهم؟!

وهل فعلا سوف يؤثر تجنيسهم على التركيبة السكانية كما يشاع ام ان تجنيسهم سوف يحل مشكلة شائكة منذ عشرات السنين ليصبح البلد اكثر امناً وامانا لانه بين يدي ابناء وطنه ابناء الاجداد والآباء الذين بنوا ودافعوا وأُسروا واستُشهدوا من اجل هذا الوطن وهم يعتبرونه وطنهم والذي ليس لهم وطن غيره.

الكل يعلم ان البدون اصحاب حق واصحاب ارض واصحاب وطن وكل هذا بالاثباتات والاوراق القديمة التي بحوزتهم فهم ليسوا مزورين ولكن يريدون حقهم ويريدون هويتهم الوطنية التي احبوها منذ الصغر جيلاً بعد جيل يريدون الاستقرار وأن يسهموا في تكملة ما بدأه اجدادهم واباؤهم بالنهصة والبناء وان يرفعوا وطنهم عاليا. اذاً من اين اتت تلك المخاوف على التركيبة السكانية ألم تأت من الحكومة نفسها بعد الغزو وحتى هذه اللحظة عندما بدأوا بتجنيس كل من هب ودب وتجنيس من لم يكن له اي صلة بالكويت لا من قريب ولا من بعيد وزوروا الجنسية الكويتية، فهل من زور جنسيته هم البدون ام هم اشخاص اتوا من خارج الكويت حتى انهم ليس لديهم اي سجل في سجلات الدولة وهذا ما جاء على لسان أحد المسؤولين الكبار عندما صرح بان هناك اكثر من اربعمائة الف مزور للجنسية الكويتية من اين أتى هؤلاء وكيف حصلوا على الجنسية الكويتية التي تمثل سيادة الدولة وايضا ان كانوا خائفين على التركيبة السكانية فلماذا جنسوا زوجات الكويتيين اللاتي يحملن جنسية بلادهن ولماذا جنسوا ابناء الكويتيات الذين يتبعون جنسية آبائهم: هل هذا لم يخل بالتركيبة السكانية ومنذ متى يحمل الجنسية الكويتية ابناء السوري والعراقي والمصري والسعودي ودول اخرى مع احترامي الشديد لهذه الدول ومنذ متى تجنس التايلندية والفلبينية والهندية والمغربية وغيرهن من دول آسيوية وأفريقية لتكون كويتية اليس هذا خللاً في التركيبة والهوية السكانية؟! فكان الاحرى أن يجنس ابناء الكويتية المتزوجة من بدون الذين ليس لديهم اي جنسية وتجنس زوجة الكويتي البدون التي لا تحمل أي جنسية، فهؤلاء من يستحقون الجنسية الكويتية وليس من لديه جنسية بلده فالجميع حصل على الجنسية الكويتية ومن جميع بلدان العالم إلا البدون المستحقون لها ابناء هذا الوطن وابناء قبائل معروفة لدى الجميع.

إن حل مشكلة البدون بيد صاحب القلب الكبير الذي يتسع للجميع صاحب لقب أمير الانسانية بلا منازع سمو أمير البلاد الذي يحترم كلمته الجميع، يا صاحب السمو ويا صاحب القلب الكبير ليس لها إلا أنت أيها القائد.

