مال وأعمال

كشف وزير المالية د. نايف الحجرف أن إجمالي عدد الكويتيين العاملين في مكاتب الهيئة العامة للاستثمار في كل من الكويت ولندن يصل إلى 389 موظفاً، موزعين على المكتب الرئيس بواقع 371، ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن بواقع 17 موظفاً، فيما يوجود في مكتب الاستثمار بمدينة شنغهاي الصينية.

وأوضح الحجرف في رده على سؤال برلماني من النائب عبد الله الكندري، أن الكويت من أكبر المحافظ الاستثمارية في العالم وأقدمها، أن الهيئة ورغم حرصها على توفير فرص عمل للمواطنين، إلا أنها لا تستطيع إلزام المحافظ الاستثمارية بتوظيف الكويتيين، حيث يشكل هذا الالزام عائقاً بين الهيئة وتحقيق أغراضها التي أنشأت من أجلها، بقانون إنشائها رقم 47 لسنة 1982، والذي أسند إليها استثمار أموال الاحتياطي العام وأموال احتياطي الأجيال القادمة، في سوق عالمي لا تتقيد فيه المؤسسات والمحافظ الاستثمارية إلا بتحقيق أعلى عائد لاستثماراتها.

وأضاف الحجرف في رده أن القوانين قد تحول دون الوفاء بأي التزام تلتزم به هيئة الاستثمار، بل قد يكون في هذه القوانين ما يلزم هذه المحافظ والمؤسسات الاستثمارية بتعيين مواطنيها، أو بتعيينهم في نسبة من وظائفها.

وأشار الحجرف أن هيئة الاستثمار تسعى ومن خلال 6 استراتيجيات لتوفير فرص عمل للكويتيين، تتضمن قيام الهيئة بإدراج بند خاص بالتدريب في جميع الاتفاقيات الاستثمارية التي تعقدها مع المؤسسات المالية الدولية، طبقاً لهذه الاتفاقيات تقوم الهيئة منذ 1994 بتدريب المتفوقين الكويتيين من خريجي الجامعة الذي يجتازون اختباراً بالهيئة لقبولهم في برنامج تدريبي مكثف على 3 مراحل زمنية، موضحاً أنه تم تدريب 40 مجموعة في 2018 بعدد 651 متدرباً، وقد تم التوقيع مع البنك الدولي في 2004 بترشيح 5 كويتيين سنوياً، وفقاً للشواغر المتاحة للبنك الدولي، وقد تقدم لهذا البرنامج 21 كويتياً، وقد بلغ عدد الموظفين المستمرين 4 موظفين كويتيين في قطاعات البنك المختلفة.

وبين الحجرف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في نوفمبر 2010 لإنشاء أول فرع في معهد صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط في الكويت، وبموجب الاتفاقية المبرمة مع الصندوق تم تدريب 1136 كويتياً من إجمالي 10201 موظف من الدول العربية.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة دايملر لإنشاء أكاديمية للتدريب بغرض تدريب الكويتيين في مجال تكنولوجيا السيارات المتقدمة، حيث بلغ عدد المتدربين 117 متدرباً.

وفيما يتعلق بعدد موظفي وفرة- نيويورك، فقد أشارت مؤسسة التأمينات أن عددهم 155 موظفاً بينهم 13 موظفا كويتيا.

