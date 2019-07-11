مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 30?06 نقطة ليبلغ مستوى 6126?09 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?49 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 252?07 مليون سهم تمت من خلال 10743 صفقة نقدية بقيمة 70?3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7?7 نقاط ليصل إلى مستوى 4862?14 نقطة بنسبة 0?16 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 114?5 مليون سهم تمت عبر 3959 صفقة نقدية بقيمة 12?18 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 40?8 نقطة ليصل إلى مستوى 6767?3 نقطة بنسبة 0?61 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 137?5 مليون سهم تمت عبر 6784 صفقة بقيمة 58?15 مليون دينار.

وكانت شركات (كميفك) و(وطنية) و(الديرة) و(منازل) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(اهلي متحد) و(خليج ب) و(بيتك) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (العيد) و(وطنية د ق) و(التعمير) و(وثاق) و(اسمنت أبيض) الأكثر انخفاضا.

