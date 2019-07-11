مال وأعمال

خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها لنمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال عام 2020، لكنها أبقت توقعات هذا العام كما هي دون تغيير، في حين قلصت توقعات التضخم خلال تلك الفترة.

وكشفت المفوضية الأوروبية عبر توقعات الصيف والصادرة، أنها قررت بقاء تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال عام 2019 كما هي عند 1.2 في المئة المتوقعة سابقاً. في حين أنها خفضت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2020 بشكل طفيف لتصبح 1.4 في المئة بدلاً من 1.5 في المئة المتوقعة في تقديرات الربيع.

وبالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي فظلت ثابتة خلال العامين الحالي والمقبل عند 1.4 في المئة و1.6 في المئة على الترتيب.

وظلت توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا ثابتة في العام الحالي عند 0.5 في المئة لكن المفوضية الأوروبية خفضت التقديرات بأكبر اقتصاد أوروبي بعام 2020 إلى 1.4 في المئة بدلاً من 1.5 في المئة المتوقعة سابقاً.

وخفضت المفوضية توقعات النمو الاقتصادي لليونان خلال هذا العام إلى 2.9 بالمائة وهو أقل بنحو 0.1 في المئة من التقديرات السابقة لكنها ثبتت تقديرات عام 2020 كما هي عند 2.2 في المئة. وبالنسبة للوضع في إسبانيا، فتم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالرفع إلى 2.3 في المئة بعد أن كانت 2.1 في المئة في توقعات الربيع لكن تقديرات العام المقبل من المتوقع أن تنمو بنحو 1.9 في المئة دون تغييرات. وأبقت المفوضية الأوروبية على تقديرات نمو اقتصاد فرنسا في العام الحالي كما هي عند 1.3 في المئة لكنها قلصت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالعام القادم بنحو 0.1 في المئة إلى 1.4 في المئة.

وفي إيطاليا، قامت المفوضية الأوروبية بإبقاء تقديرات نمو الاقتصاد في البلاد في العامين الحالي والمقبل عند 0.1 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.

أما داخل الدولة التي تستعد لتنفيذ البريكست، فأبقت المفوضية الأوروبية تقديرات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة عند 1.3 في المئة في العامين الحالي والمقبل.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من هذا العام كان أفضل من المتوقع بسبب عدد من العوامل المؤقتة مثل ظروف الشتاء المعتدلة وتعافي مبيعات السيارات إضافة للاستفادة من إجراءات السياسة المالية. ومن المتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 1.3 في المئة هذا العام وعام 2020 وهو أقل من توقعات الربيع. وارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 1.1221 دولار.

