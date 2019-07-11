مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصة تمثل 60 في المئة من رأسمال شركة جاسم للنقليات والمناولة بقيمة 42 مليون دينار بما في ذلك رسوم وأتعاب الصفقة. وقالت «القرين» في بيان للبورصة أمس، إن تمويل صفقة الاستحواذ على حصة جوهرية من «جاسم للنقليات» جاء من خلال تمويل جزئي بتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك المحلية بنسبة 50 في المئة من إجمالي مبلغ الصفقة. وأوضحت «القرين» إتمام إجراءات نقل الملكية والاستحواذ على الحصة المذكورة سيترتب عليه زيادة في أصول وخصوم الشركة بصافي مبلغ الصفقة. وأضافت بأنه سيتم اعتبار شركة جاسم للنقليات والمناولة شركة تابعة لـ«القرين» ابتداءً من الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

