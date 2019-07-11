مال وأعمال

القاهرة - «رويترز»: أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء هبوطا حادا لمعدل التضخم في مدن مصر. وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4 في المئة في يونيو ، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2016، من 14.1 في المئة في مايو. ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 في المئة في يونيو ، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 في المئة في مايو. وعزا الجهاز المركزي للإحصاء هبوط معدل التضخم إلى «انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة عشرة في المئة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 في المئة».

