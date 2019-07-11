مال وأعمال

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية التركية عن شراكة استراتيجية جديدة، ستؤدي لإضافة رمز الناقل الوطني الكويتي إلى رحلات الخطوط الجوية التركية، وإضافة رمز الناقل الوطني التركي إلى رحلات الخطوط الجوية الكويتية التي تعمل بين مطار الكويت ومطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، وسيبدأ تنفيذ شراكة الرمز المشترك الثنائية في 1 أغسطس 2019.

وسعت التركية والكويتية لعلاقة تجارية متينة منذ عام 1991، وتجنيان منذ ذلك الحين ثمار هذه الشراكة، وقد عززت الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الكويتية تعاونهما من خلال تجديد «اتفاقية المحاصصة الخاصة» بينهما في مايو 2019، ومن المتوقع أن تنقل اتفاقية الرمز المشترك الجديدة شراكة الناقلين الوطنيين إلى مرحلة جديدة، وأن توفر فرص مذهلة للركاب من الكويت وتركيا.

وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية الرمز المشترك في مقر الخطوط الجوية التركية في إسطنبول، بحضور بلال إكشي، المدير العام للخطوط الجوية التركية، ويوسف الجاسم، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، إضافة إلى وفدين رفيعي المستوى من شركتي الطيران.

وعلى هامش توقيع الشراكة قال يوسف الجاسم ، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية: «يسعدنا الترحيب بالخطوط الجوية التركية كشريك لنا عبر الرمز المشترك. الانطلاقة الجديدة لهذه الشراكة المتجددة ستؤدي للمزيد من الاتصال والملاءمة لعملائنا، الذين يمكنهم ان يتوقعوا الحصول على ذات الخدمة المميزة التي يتوقعون الحصول عليها مع خطوطنا الجوية، أثناء السفر على متن رحلات الرمز المشترك إلى/من الكويت وإلى/من مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول. هذه الاتفاقية ستدعم عمل الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية التركية بين المدينتين وتتيح المزيد من خيارات ومرافق السفر للعملاء كي يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها شركتا الطيران. ستوفر شراكة الرمز المشترك الجديدة للعملاء بساطة في شراء رحلات الاتصال على متن شركتي الطيران باستخدام حجز واحد، وتجربة سلسة في ما يتعلق بالحجز وتسجيل الخروج والصعود على متن الطائرة وتفقّد الحقائب على مدار الرحلة بالكامل. سيتمكن الركاب ووكلاء السفر أن يحجزوا بشكل مباشر مقاعد على هذه الرحلات عبر موقعنا الإلكتروني ونظام الحجز الخاص بالوكلاء. إضافة على ذلك، لن تسهم شراكة الرمز المشترك هذه في تحسين العلاقة بين الشركتين فقط، إنما العلاقة القوية بين البلدين، الكويت وتركيا، أيضاً».

ومن جانبه، قال المدير العام في الخطوط الجوية التركية بلال إكشي أنه سعيد باتفاقية الرمز المشترك الجديدة مع الخطوط الجوية الكويتية، ورأى أن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز العلاقات التجارية الموجودة مع الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك توفير رحلات اتصال بين تركيا والكويت لركاب الخطوط الجوية التركية.

وأضاف إكشي أن «إسطنبول هي صلة الوصل الطبيعية والتاريخية بين آسيا وأوروبا، والخطوط الجوية التركية، مع أدائها المذهل في آخر 16 عاماً، تحمل لقب الخطوط الجوية التي تطير إلى أكبر عدد من البلدان في العام، والتي تبلغ 124 بلداً. سيسهم افتتاح مطار إسطنبول، مقرنا الجديد، في خلق فرص جديدة لخطوطنا الجوية وأنا واثق من كون اتفاقية الرمز المشترك هذه ستدعم العلاقات الثقافية والتجارية بين إسطنبول والكويت. ستعمل كل من الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الكويتية عن قرب لتوفير أفضل الخدمات لركابنا ولنحسّن تجربة العملاء.

