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طوكيو (رويترز): ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية أكثر من المتوقع، ما قلص المخاوف من فائض معروض، بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا بما يعادل 1.5 في المئة إلى 58.68 دولاراً للبرميل. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتا أو واحدا في المئة إلى 64.80 دولارا للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولارا.

وارتفع الخام الأميركي وبرنت منذ بداية العام في الوقت الذي تقلص فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار مثل روسيا الإنتاج لتعزيز الأسعار.

لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأميركي يجري استهلاكها.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام 8.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو إلى 461.6 مليونا مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 ملايين برميل.

