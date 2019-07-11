مال وأعمال

سنغافورة - «رويترز»: قال مصدران مطلعان إن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسين في الشحنات المبيعة إلى آسيا في أغسطس. وتحدد سعر خام مزيج التصدير الكويتي إلى آسيا في أغسطس عند 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان بانخفاض 25 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق. وقلصت مؤسسة البترول الكويتية سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى 2.50 دولار فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بانخفاض 50 سنتا عن الشهر السابق. وبالنسبة لبقية المناطق، حددت مؤسسة البترول سعر البيع الرسمي لمزيج التصدير الكويتي إلى شمال غرب أوروبا عند 4.95 دولارات للبرميل دون برنت المؤرخ، بينما تحدد السعر لمنطقة البحر المتوسط عند أربعة دولارات دون برنت المؤرخ. وبلغ سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي من سيدي كرير 3.55 دولارات للبرميل دون برنت المؤرخ. وتحددت أسعار خام التصدير الكويتي المتجه إلى الولايات المتحدة عند 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت تسليم ظهر السفينة (فوب) وعند علاوة 2.35 دولار للبرميل فوق مؤشر القياس ذاته لكن دون تحمل البائع تكاليف التفريغ.

