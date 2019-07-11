مال وأعمال

«رويترز»: رفع كريدي سويس تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام للعام الحالي، إذ يتوقع أن تقل الإمدادات العالمية في النصف الثاني من عام 2019. وقال البنك في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو«مع تمديد اتفاق إنتاج أوبك+ نرى الآن نقصا في الإمدادات بالأسواق العالمية يقارب 0.8 مليون برميل يوميا وحوالي 0.4 مليون برميل يوميا في الربعين الثالث والرابع». ورفع توقعات سعر النفط بواقع دولار ليبلغ متوسط سعر خام برنت العام الحالي 68 دولارا للبرميل وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 دولارا. وخفض البنك التوقعات لسعر برنت في العام المقبل بواقع دولارين إلى 65 دولارا للبرميل، وقال إن زيادة المخزونات العالمية ستحد من صعود الأسعار في العام المقبل في حين أبقى على توقعاته للخام الاميركي عند 57 دولارا. وارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأميركية أكثر مما هو متوقع ما قلص المخاوف من تخمة المعروض.

