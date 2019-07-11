مال وأعمال

حقق بنك الخليج صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من 2019 وتتضمن هذه النتائج تحقيق صافي ربح بمبلغ 12.2 مليون دينار خلال الربع الثاني من السنة، تضاف إلى 11.8 مليون دينار. عن الربع الأول من السنة ذاتها.

وجاءت الزيادة في صافي الربح نتيجة نمو الأرباح التشغيلية بواقع 17%، من 26 مليون دينار خلال الربع الأول من السنة إلى 30 مليون دينار خلال الربع الثاني. حيث فاق الارتفاع في الأرباح التشغيلية الإرتفاع في المخصصات. وبالإضافة إلى ذلك، شهد إجمالي القروض والسلف للعملاء خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، نمواً بما يقارب 8% محتسباعلى أساس سنوي.

وصرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم «إننا مسرورون بأداء بنك الخليج خلال النصف الأول،لا سيما خلال الربع الثاني من السنة، وخاصة الزخم المطّرد الذي تميز به الأداء في كل من مجالي العمل المصرفي. كما نشعر بغاية الفخر والاعتزاز بما حققه نشاط الخدمة المصرفية الشخصية من نمو ربع سنوي للمرة الثانية عشرة على التوالي، الأمر الذي مكن بنك الخليج من تحقيق ارتفاع غير مسبوق لإجمالي القروض و السلف للعملاء. إن هذه النتائج تسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك، وتعكس قدرتنا على تحقيق نتائج إيجابية مستدامة لمساهمينا».

وعن ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة سوق ناشئ قال الغانم اننا «نقدر ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، على الدور الحيوي الذي تلعبه كل منها للإرتقاء ببيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وسهولة التعامل في أسواق المال المحلية، إن رفع تصنيف بورصة الكويت إلى مرتبة سوق ناشئ على مؤشر «إم إس سي آي» من شأنه زيادة تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية وتنويع قاعدة المستثمرين و تحسين مستوى السيولة.»

واستطرد الغانم قائلاً: «يعتبر ذلك من الأنباء السارة للمستثمرين في بنك الخليج، حيث أن من شأن إدراجه في تلك المؤشرات خلق فرص إستثمارية مع تعزيز السيولة وتحقيق تقييم عادل وتنويع قاعدة المستثمرين».

ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير لجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى العالمي، حيث إنه مصنف في المرتبة «A» من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى.

وزاد الغانم اننا «نرى أن هناك طلباً متزايداً من المستثمرين والعملاء والجهات الرقابية وموظفينا بشأن المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. ومن هذا المنطلق، نهدف إلى الاستثمار في مجتمعنا وزيادة التعاون مع شركائنا في تعزيز وترويج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز النمو المستدام في بلدنا الحبيب، الكويت».

الشكر والتقدير

واختتم الغانم حديثه قائلاً: «أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع من أسهم في تحقيق هذه النتائج. كما أتقدم بالشكر إلى مساهمينا وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال على دعمهم المستمر. وأخص بالشكر عملاءنا على ولائهم، مؤكداً التزامنا بوضعهم في مقدمة أولويات البنك».

