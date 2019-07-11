مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن المجموعة سجلت في النصف الأول من 2019 نمواً قوياً في صافي أرباحها بلغ 12.5% لتبلغ 209 ملايين دينار وذلك بفضل النمو في الأنشطة الرئيسة والتراجع التدريجي بوتيرة تجنيب المخصصات الأمر الذي انعكس إيجاباً على الربحية. وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية أن نمو أرباح البنك في النصف الأول دعمه زيادة صافى إيرادات الفوائد بنحو 2.2% وكذلك النمو في إيرادات الاتعاب والرسوم وايرادات التعامل بالعملات الأجنبية. وأكد الصقر على أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في النصف الأول سجل نمواً بواقع 2.2% لتبلغ 452 مليون دينار وهو ما يعكس أيضاً النمو القوي للأنشطة الرئيسة. وأوضح أن ميزانية البنك العمومية واصلت نموها القوي حيث نمت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 16.2 مليار دينار، كما ارتفعت ودائع العملاء بنحو 5.7% على أساس سنوي وصولاً إلى 15.5 مليار دينار كويتي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن المجموعة احتفظت بمعدلات قوية لمقاييس جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.39% كما في نهاية يونيو 2019، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 234%.

رحلة التحول الرقمي

وأشار الصقر إلى أن الوطني قام منذ بداية العام الحالي بتسريع وتيرة برنامج التحول الرقمي على مستوى جميع الأسواق التي يعمل بها وهو ما جعله يبلغ مكانة تمكنه من الاستعداد للجيل القادم من التحول الرقمي وذلك من خلال تبني عدد من المبادرات التكنولوجية تؤهله للتفوق على منافسيه على المستوي المحلي والإقليمي.

وأضاف أن البنك استثمر في عدد من المنصات المختلفة للمستهلك لتوفير أفضل تجربة للعملاء بالإضافة إلى قيامه اخيرا بإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الموبايل لكل من مصر والعراق والبحرين والأردن والإمارات من أجل ضمان قيام العملاء بتنفيذ معاملات مصرفية سهلة وآمنة.

وأوضح أن انضمام البنك إلى شبكات Swift GPI وRipple يسهم أيضاً في سهولة إجراء التحويلات المالية العالمية السريعة عبر المناطق الجغرافية المختلفة بما يؤكد إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة لخلق تجربة بنكية لعملائنا، كما تمثل منصة Smart Wealth تجربة فريدة نتوقع أن تسهم في تعزيز الخدمات الاستثمارية التي نقدمها.

الفروع الخارجية

وعلى صعيد مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة أكد الصقر على أن العمليات الدولية واصلت القيام بدور حيوي في مواجهة المخاطر وتنويع مصادر الدخل على صعيدي المنتجات التي نقدمها والأسواق التي نعمل من خلالها، حيث بلغت نسبة مساهمتها لأرباح المجموعة 26%. وأشار إلى أن الوطني- مصر يسهم بما يقارب ثلث أرباح الفروع الخارجية وهو ما يؤكد على الرؤية الثاقبة للمجموعة في الاستثمار طويل الأجل بالسوق المصري، فيما نستهدف زيادة حصتنا السوقية في قطاع الأفراد ونقل خبرات المجموعة بمجال التكنولوجيا المالية للسوق المصري. وفيما يخص السوق السعودية بين الصقر أن البنك يعمل على تنمية قاعدة عملاءه وتقديم خدمات مصرفية أكثر تنوعًا بالإضافة إلى زيادة قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات.

وقال الصقر إن البيئة التشغيلية حافظت على مرونتها بدعم من الالتزام الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي وهو ما يدعم نظرتنا الإيجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وبالتالى استمرار تحسن عمليات الاقراض، مشيراً إلى أنه يأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التسارع فى وتيرة إسناد وتنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح الصقر أن نمو الائتمان للقطاع يشهد تحسناً على أساس سنوي حيث سجل نمواً سنويا نسبته 6% في نهاية مايو الماضي، فيما نتوقع مزيداً من التعافي خاصة مع ارتفاع معدلات الاقراض لقطاع الأعمال والقطاع الشخصي بجانب الخطوات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتحفيز نمو الائتمان.

