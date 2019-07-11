مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا خفضت بموجبه رسوم خدمات براءات الاختراع للشباب المبادرين والطلبة واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان المادة الأولى من القرار حددت رسوم الخدمات التي تقوم بها إدارة المعاملات التجارية وبراءات الاختراع عن الطلبات والإجراءات التي يؤديها طالب تسجيل البراءات.

وأضافت أن المادة الثانية من القرار نصت على تخفيض الفئات الواردة بنسبة 50% للشباب المبادرين والطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقيدين في السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الهدف من القرار تسهيل العمل على المبادرين والشباب لفتح مجالات العمل امامهم واتاحة الفرص لهم لتسجيل اختراعاتهم بأقل الرسوم.

