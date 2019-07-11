مال وأعمال

حصد البنك الأهلي المتحد جائزة «أفضل بنك فى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات بالكويت للعام 2019 والتي تمنحها» مجلة التمويل الدولية المرموقة the International Finance Magazine (IFM). المتخصصة في الشؤون المصرفية والمالية ومقرها لندن، المملكة المتحدة.

جاء حصد البنك لهذه الجائزة بناء على العديد من الإنجازات والنجاحات التى حققتها إدارة تكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها قدرة البنك الأهلي المتحد على أن يقدم خدمات واعدة لعملائه. حيث يسعى البنك دائما لاكتشاف طرق جديدة وأكثر كفاءة لتقديم خدمات تفوق النظم المصرفية. وثمة سبب رئيس آخر يجعل الاهلي المتحد رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات في الكويت وهو استمرار ممارساته المصرفية الفائقة في تعزيز رؤية البنك الراسخة في تقديم التحول الرقمي والتجارب المصرفية الاستثنائية لعملاء البنك. كما يسعى البنك الأهلي المتحد للحصول على التكنولوجيا المتطورة لإنشاء نموذج جديد للخدمات المصرفية الرقمية بالاعتماد على فريق تكنولوجيا المعلومات ذي الكفاءة العالية وفريق إدارة المشاريع.

وقد تم تقرير منح الجائزة للبنك بعد قيام «فريق التقييم الداخلي»، بمجلة التمويل الدولية بإجراء التقييم لكل المرشحين ثم تحويل جميع التفاصيل إلى وكالة التقييم الخارجي لإجراء المستوى النهائي للتقييمات، ثم أعلان الفائز بالجائزة على موقع المجلة على الإنترنت. ويتم اختيار الفائز عن طريق نظام نقاط التي تتضمن نتائج تقرير التقييم الأولى، وتصنيف من الشركاء في مجال البحوث الخارجية جنبا إلى جنب مع آراء خبراء الصناعة المصرفية.

وفي معرض تعليقه على هذه الجائزة أفاد عبدالله جراغ مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالبنك: «يفخر البنك الأهلي المتحد بفوزه بهذه الجائزة المرموقة من مجلة التمويل الدولية، والتي تأتي تأكيداً على النجاح المتواصل لأجندة الرقمنة التي ينتهجها البنك والتزامنا الدائم بمواصلة تحسين تطبيقاتنا ومنظومتنا التقنية لتعزيز سرعة ومرونة تقنيات المعلومات والكفاءة التشغيلية، وتقديم أفضل الابتكارات الرقمية لعملائنا».

وأضاف جراغ : يبرز فوزنا بهذه الجائزة الدور الريادي للبنك الأهلي المتحد في الابتكار الرقمي. فلا يقتصر فوزنا بتلك الجائزة فقط على تأكيد اتبعانا للنهج الصحيح من حيث قدرتنا على ابتكار حلول مالية رقمية أكثر قوة وأمنا وكفاءة، بل تشير أيضا إلى التقدير الذي نحظى به، ومازلنا نتطلع إلى بلوغ أرقى معايير الجودة والابتكار لمنح عملائنا خدمة استثنائية ومنتجات مبتكرة سهلة الاستخدام».

