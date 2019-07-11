مال وأعمال

استقبل البنك التجاري الكويتي في مقره الرئيس عميله سعيد الحظ محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، الفائز في سحب «حساب النجمة» الذي أُجري على الجائزة نصف السنوية البالغة قيمتها 500 ألف دينار كويتي والذي تم بثه مباشرة عبر أثير نبض الكويت 88.8 ضمن برنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري»، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني.

وقد عبر محمد عبدالعزيز عن فرحته بتلقي خبر فوزه، متوجهاً بالشكر إلى إدارة البنك التجاري على توفير هذه المنتجات المصرفية المميزة التي أتاحت له الفوز بهذه الجائزة القيمة التي كانت مفاجأة له ولجميع أفراد أسرته، قائلاً «أنا سعيد بفوزي بجائزة الـنصف مليون دينار من حساب النجمة الذي يوفر لأصحابه فرصاً مواتية للفوز بجوائز نقدية كبيرة، فأنا عميل لدى التجاري منذ سنوات عديدة، وفرحتي كبيرة بفوزي بهذه الجائزة النقدية». وتابع الفائز سعيد الحظ قائلاً ان الخدمات المصرفية المتميزة التي يحصل عليها من البنك التجاري تحقق له الرضا التام، مشيداً في الوقت نفسه بالتعامل المهني الذي يلقاه من موظفي البنك التجاري، ومتمنياً أن يحالف الحظ جميع عملاء وعميلات البنك التجاري الكويتي في السحوبات المقبلة.

من جانبه، قال حميد إبراهيم سلمان المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد «نتمنى للفائز كل التوفيق ونسعى إلى تعزيز ثقته وثقة كل العملاء في البنك التجاري الكويتي». وأضاف سلمان مؤكداً أن البنك التجاري الكويتي كان له السبق والريادة في تقديم هذه المنتجات المصرفية للسوق المصرفي الكويتي والتي توفر للعملاء فرصاً للفوز بجوائز نقدية قيمة عندما طرح في تسعينيات القرن الماضي «شهادة النجمة» التي تطورت فيما بعد لتصبح حساب النجمة، لافتاً الى أن الفرصة ما زالت متاحة أمام عملاء البنك التجاري لمضاعفة فرصهم والفوز بجوائز حساب النجمة.

