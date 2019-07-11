مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر، في ظل تقدم الجهود الحكومية الساعية لتطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي تولي دوراً هاماً للقطاع الخاص من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي. كما انتعشت أوضاع المالية العامة وتزايدت ثقة المستثمرين بفضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الأزمة الخليجية في العام 2017 والتي شملت ضبط الإنفاق وضخ السيولة في النظام المصرفي وإعادة توجيه مسار التجارة الخارجية بالإضافة الى الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة. وفي المقابل تشمل المخاطر الرئيسة لآفاق النمو القطري، الارتباط القوي بأسعار الطاقة العالمية وتدفقات رأس المال وزيادة المنافسة في أسواق الغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 2.6 في المئة في العام 2019 مقابل 1.6 في المئة في العام 2018، على خلفية انتعاش إنتاج قطاع الهيدروكربون (0.4 في المئة) واستمرار مكاسب النشاط غير الهيدروكربوني (4.4 في المئة) في ظل مواصلة جني ثمار الاستثمارات الحكومية الموسعة.

وعلى المدى المتوسط، ونظراً لارتباط مشاريع البنية التحتية بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والعمل على المضي قدماً في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 بصورة شاملة، فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي حوالي 4 في المئة بحلول العام 2021. حيث من المقرر أن يتولى القطاع الخاص دوراً أكبر في دفع عملية التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، والتي تولي أولوية كبرى لرفع متوسط إنتاجية العمال المحليين والأجانب، وهو الأمر الذي يفسر جزئياً إصدار قرار حكومي العام الماضي يقضي بمنح فترات إقامة طويلة الأمد للوافدين من ذوي المهارات العالية والسماح بملكية أجنبية تصل نسبتها إلى 100 في المئة في جميع قطاعات الأعمال.

وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يحصل قطاع الهيدروكربون على دعم كبير في العام 2020 على خلفية تشغيل مشروع برزان لإنتاج الغاز بكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار والذي تم تأجيله أكثر من مرة. ومن المقرر أن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 12 في المئة (2 مليار قدم مكعب معياري يومياً) بما يسهم في زيادة كمية المكثفات والغاز الطبيعي المسال. إلا أن المساهمة الأكثر أهمية ستحدث على المدى المتوسط إلى الطويل عندما تزيد الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 في المئة وصولاً إلى 110 ملايين طن متري سنويا من خلال إضافة 4 خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2024.

تراجع التضخم

ظلت معدلات التضخم سلبية على مدار ستة أشهر متتالية (-1.2 في المئة على أساس سنوي) نتيجة لاستمرار ضعف أسعار السكن / المرافق العامة في شهر مارس (-1.6 في المئة على أساس سنوي) والنقل (-2.3 في المئة على أساس سنوي) والمواد الغذائية ( -0.6 في المئة على أساس سنوي) وذلك في سياق تباطؤ النمو السكاني (+ 0.3 في المئة على أساس سنوي إلى 2.74 مليون نسمة في مايو). وقد يستقر التضخم عند معدل سنوي نسبته -0.2 في المئة في العام الحالي قبل أن يرتفع العام المقبل إلى 3.0 في المئة مع إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي.

ضبط الإنفاق

انتعش الوضع المالي لدولة قطر منذ أن بدأت الحكومة عملية الإصلاح المالي (دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك) بعد تراجع أسعار النفط مع بدء ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالمستويات المنخفضة التي بلغتها في العام 2016. وسجلت قطر فائضا مالياً في العام 2018 (2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 في المئة بحلول العام 2021 في ظل استمرار جهود ضبط النفقات واستقرار أسعار الطاقة.

وسيؤدي تحسن أوضاع المالية العامة في إحداث تأثيرات إيجابية على مستوى الدين العام. ففي حين لجأت الحكومة القطرية إلى أسواق الدين في العام 2018 وأوائل العام 2019 للحصول على أسعار مواتية على خلفية الاقبال الهائل من جهة المستثمرين فأصدرت أدوات دين بقيمة اجمالية تقارب 24 مليار دولار، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين من 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021.

