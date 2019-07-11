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مال وأعمال

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نمو ائتماني قوي


نجح القطاع المصرفي من تخطي صدمة هروب رأس المال غير المقيم وشح السيولة المرتبط بالأزمة الخليجية في العام 2017. حيث عادت الودائع الأجنبية مرة اخرى (+29 في المئة على أساس سنوي)، وبلغ نمو ائتمان القطاع الخاص أعلى مستوياته منذ ثلاثة أعوام (+12.6 في المئة على أساس سنوي) وتحسنت مستويات السيولة الإجمالية.
أهم المخاطر الرئيسة تتمثل في تقلب أسعار الطاقة وارتفاع مستويات المنافسة للغاز الطبيعي المسال
تواجه قطر بعض التحديات بما في ذلك الحساسية المستمرة اتجاه تقلب أسعار الطاقة العالمية وتدفقات رأس المال بالإضافة إلى زيادة المنافسة في قطاع الغاز الطبيعي المسال (خاصة من أستراليا والولايات المتحدة) بما قد يؤدي إلى الضغط على الأسعار.


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