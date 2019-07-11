مال وأعمال

على صعيد الحساب الجاري الخارجي، والذي عاد مرة أخرى لتحقيق فائض في العام 2017 وبلغ 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، فانه من المتوقع أن يواصل تحقيق فائض مالي خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من التراجع الهامشي الذي سجله في العام 2019 وانخفاضه إلى 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز إلا أنه من المقرر أن يستفيد الحساب الجاري الخارجي على المديين المتوسط إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعائدات على الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار والتي تقدر بحوالي 320 مليار دولار (167 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يعد من الاحتياطيات الكبرى التي يمكن من خلاله امتصاص الصدمات الاقتصادية مثل الحظر الذي فرض على قطر في العام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في ظل تحسن الحساب الجاري الخارجي، انتعشت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي وبلغت في مارس مستويات ما قبل الحظر بقيمة 33.5 مليار دولار (6.1 أشهر من الواردات).

