مال وأعمال

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن طرح فئات جديدة من التراخيص والرسوم في خطوة تؤكد على المساعي الرامية لمنح الأولوية لتقديم حلول تسهيل مزاولة الأعمال في المركز.

وطرح المركز المالي أربع فئات جديدة من التراخيص كجزء من القانون التشغيلي الجديد ولوائحه التنظيمية، بما فيها التراخيص قصيرة الأجل والتراخيص المقيّدة، والتصاريح التجارية والتراخيص المزدوجة، وتأتي كل من هذه الفئات الجديدة مع مزايا مثل تخفيض رسوم الترخيص وتعزيز المرونة، ما يُتيح للمزيد من الشركات فرصة إدارة أعمالها من المركز.

وتأتي التحسينات الجديدة على نظام التراخيص استجابة لاحتياجات السوق، وكخطوة تُرسّخ التزام مركز دبي المالي العالمي بتأمين بيئة أعمال داعمة ومتوازنة بمستويات عدة من الحماية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وبهذا الصدد، قال خالد الزرعوني، نائب الرئيس الأول ومُسجّل الشركات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نواصل من موقعنا كمركز مالي محوري تطوير وتكييف منظومة الأعمال لدينا بما يتناسب مع الأطر التشريعية ذات المستوى العالمي، وذلك من أجل تعزيز جاذبية مركز دبي المالي العالمي أمام الشركات».

