مال وأعمال

توقعت «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» ان يبلغ حجم سوق الخدمات اللوجيستية بالشرق الاوسط بحلول 2020 ما يقارب من 66.3 مليار دولار وذلك بفضل دخول تكنولوجيا حديثة في هذا القطاع .

واعلنت «ميسي فرانكفورت »عن إطلاق دورة هذا العام 2019، والتي ستركز على استعراض تقنيات الروبوت وحلول الأتمتة المرتبطة بمخرجات الثورة الصناعية الرابعة والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بواقع المشهد الصناعي في المنطقة.

تنطلق الدورة العاشرة للمعرض في الفترة من 3-5 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 120 عارضاً من كبرى شركات التصنيع والتوزيع بما يمثل 20 دولة، لتقديم أحدث المنتجات والحلول الآلية المبنية على أسس من الأتمتة المبتكرة، والمصممة بهدف تحسين التكلفة ومدى الكفاءة التشغيلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتسريع خدمات العملاء وتعزيز التنافسية في قطاع الخدمات اللوجيستية الذي يشهد خطوات تطوّر متسارعة عالمياً.

وتعتزم «سويس لوج الشرق الأوسط»، تقديم عرض مباشر لأحدث ابتكاراتها، وهو «أوتو ستور»، الذي يتبني تقنيات متقدمة تسهم في رفع الكفاءة المتعلقة بممارسات إدارة المخزون، عن طريق توظيف الروبوتات التي باستطاعتها القيام بعمليات تخزين وتجهيز آلية عالية الكفاءة للأجزاء الصغيرة لتركيبها في المباني الحالية.

وفي تعليقه، قال آلان قدوم، مدير عام «سويس لوج الشرق الأوسط»: «أثمرت أتمتة الخدمات اللوجيستية في تحقيق فوائد كبيرة للعديد من الشركات في الإمارات وحول العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، نشهد طلباً متزايداً على حلول أتمتة الخدمات اللوجيستية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، وصولاً إلى المطاعم والمقاهي والصيدليات».

وأضاف قدوم: «يعتمد «أوتو ستور» على روبوتات وصناديق لمعالجة طلبات الأجزاء الصغيرة بسرعة كبيرة؛ ويوفر استخداماً أفضل للمساحة المتاحة من أي نظام آخر في السوق. وتمتاز هذه الروبوتات بقدرة كبيرة على توفير الطاقة، ولا يتخطى استهلاكها 0.1 كيلو واط من الطاقة في الساعة، أي أن ستة روبوتات لا تستهلك من الطاقة أكثر من محمصة الخبز المنزلية».

ومن خلال مشاركتها في معرض«مناولة المواد الشرق الأوسط»، تستعرض أيضا «سويس لوج» منظومتها «كاري بيك» المرنة للفرز والتخزين والطلب، والمبنية على تقنيات التوجيه التلقائي، والمصممة لإنجاز مهام الخدمات اللوجيستية متعددة القنوات بحيث يمكنها تلبية 20 طلباً في نفس الوقت. وعلاوة على تقنيات الروبوت، يتوقع أن يتسبب التحول الرقمي في حدوث قفزة نوعية كبيرة في تيارات القطاع مثل إدارة المخازن، وتحميل البضائع، والفرز والتخزين والطلب، ومراقبة المخزونات في الوقت الفعلي.

وللاستفادة من الطلب المتزايد على الأتمتة في الشرق الأوسط، تشارك «أنكرا سيستمز» الهولندية المتخصصة بالأنظمة الأوتوماتيكية لتحميل وتفريغ الشاحنات، للمرة الأولى في المعرض مع حلها المبتكر للتحميل والتفريغ الأوتوماتيكي للشاحنات/الحاويات ATLS، والمصمم بما يلائم مجموعة واسعة من القطاعات.

