مال وأعمال

«رويترز»: استقر اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار مع تقليص المستثمرين توقعات خفض الفائدة بقوة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق هذا الشهر، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار للصعود.

وتنامت توقعات تيسير السياسة النقدية من صناع السياسات الأميركيين الشهر الماضي، وينتظر المتعاملون لمعرفة إن كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي سيعطي مزيدا من الدلائل على خططه خلال شهادة أمام الكونغرس.

وقال تسوتومو سوما المدير العام لحلول أعمال الدخل الثابت لدى إس.بي.آي للأوراق المالية في طوكيو مجلس الاحتياطي يتجه لخفض الفائدة، لكن التوقعات المحيطة بسرعة التخفيضات وحجمها خرجت عن السيطرة.

«الآن نقلص ذلك. بيانات الاقتصاد الأميركي ليست بسوء البيانات الأوروبية أو الدول الأخرى. هذا سيدعم الدولار».