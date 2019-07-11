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مال وأعمال

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اقتصاد بريطانيا نما أكثر من المتوقع


لندن - «رويترز»: نما اقتصاد بريطانيا أكثر من المتوقع في مايو بدعم من انتعاش إنتاج السيارات بعد توقفات مصانع تتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات ستُهدئ المخاوف بشأن مدى تباطؤ الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الكلي نما 0.3 في المئة بعد أن انكمش 0.4 في المئة في أبريل متجاوزا جميع التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى زيادة بنسبة 0.1 في المئة.
وقال روب كينت-سميث الإحصائي بمكتب الإحصاءات «عاود الاقتصاد النمو في مايو ، بعد التراجع المسجل في أبريل. ويرجع ذلك في الأساس إلى التعافي الجزئي لإنتاج السيارات»«.
وأوقفت شركات سيارات في بريطانيا عمليات إنتاج لإجراء أعمال الصيانة الصيفية مبكرا في أبريل تفاديا لاضطراب محتمل في أعقاب الموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، والذي تقرر تأجيله إلى أكتوبر.


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