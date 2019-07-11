مال وأعمال

أكد بيت التمويـل الكويتي « بيتك» على استقرار مستويات الأسعار للشهر الثالث على التوالي بنهاية مايو، وسجل معدل التضخم على أساس سنوي تغيراً طفيفاً بواقع نقطة واحدة فقط مرتفعاً من 0.7 في المئة في إبريل إلى 0.8 في المئة في مايو طبقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، ويفوق بقليل معدل التضخم في مايو العام الماضي ونسبته 0.7 في المئة ، نتيجة تواصل استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك مغلقاً عند113.5 نقطة في مايو 2019.

ومازالت مستويات التضخم على أساس سنوي في اتجاه تصاعدي منذ أواخر 2018.

ويلاحظ زيادة شهرية طفيفة لمستويات الأسعار في مايو مقارنة بها في أبريل، واستقرت مستويات الأسعار في أغلب المكونات الرئيسية، فيما تراوحت تحركات الأسعار لباقي المكونات الأخرى بين الزيادة والانخفاض الطفيف.

يتواصل الاتجاه التصاعدي للرقم القياسي في بعض المكونات الأساسية بشكل واضح، مثل مكون النقل ومازال ثاني أعلى رقم قياسي بين المكونات مسجلاً معدل تضخم سنوي تراجعاً قليلاً إلى 1.6 في المئة في مايو مقابل معدل تضخم أكبر قليلاً نسبته 1.9 في المئة بنهاية شهري أبريل ومارس، ويستمر الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة في مساره التصاعدي الواضح مع استقرار معدل التضخم السنوي فيه مسجلاً 2.1 في المئة في مايو، كما يواصل الرقم القياسي للأسعار في مكون الاتصالات مساره التصاعدي بعد أن هدأ قليلاً في أبريل، ومازال هذا المكون يسجل أعلى معدل تضخم بين مكونات الرقم القياسي العام، مع ارتفاع معدل التضخم في مستويات أسعاره إلى 5.4 في المئة في مايو على أساس سنوي مقابل 4 في المئة في أبريل ، يليه الرقم القياسي لمكون الصحة الذي يسير في اتجاه تصاعدي أيضاً مع تسجيله معدل تضخم سنوي تراجع في مايو إلى 2.3 في المئة مقابل 2.9 في المئة في أبريل، ويتخذ مؤشر الرقم القياسي في مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية اتجاهاً تصاعدياً واضحاً مسجلاً معدل تضخم سنوي هدأ قليلاً عند 1.8 في المئة بنهاية مايو مقابل تضخم أعلى قليلاً نسبته 2 في المئة في أبريل.

كما يبدو الاتجاه العام للرقم القياسي في مكون الكساء والملبوسات يسير تصاعديا مع استمرار تسجيل مستويات أسعاره زيادة مازالت طفيفة، وارتفع معدل التضخم في هذا المكون قليلاً إلى 0.7 في المئة في مايو مقابل معدل أقل نسبته نصف في المائة في أبريل، وهي المرة الرابعة فقط التي تسجل فيها أسعار هذا المكون زيادة سنوية خلال عام مضى شهدت خلاله تراجعاً متواصلاً.

الرقم القياسي

في الوقت الذي مازال الرقم القياسي لبعض المكونات يشهد استقراراً ملحوظاً منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون المطاعم والفنادق ومازال في المرتبة الثالثة بين المكونات الأخرى من حيث الرقم القياسي بنهاية مايو مع تسجيله تراجعاً طفيفاً بحدود ربع في المائة للشهر السادس على التوالي ، كما استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون التعليم بنهاية مايو مع استقرار ملحوظ لمعدل التضخم الذي سجله للمرة الثالثة على التوالي عند حدود 1.9 في المئة بنهاية مايو. ويلاحظ أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون السلع والخدمات المتنوعة يسير بشكل مستقر منذ بداية 2019، برغم تحسن معدلات التراجع التي تسجلها مستويات أسعاره إلى 0.2 في المئة في مايو، مقابل تراجع بضعف هذا المعدل في شهر أبريل على أساس سنوي.

خدمات السكن

وانخفضت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن بنهاية مايو بحدود نصف في المائة، وهي نسبة أفضل من معدلات التراجع المتواصلة التي تجاوزت ذلك المعدل لهذا المكون طوال العام الماضي ووصلت إلى 1.4 في المئة في مايو 2018. في حين مازال الرقم القياسي لمكون الأغذية والمشروبات يسير بشكل متذبذب، في اتجاه تصاعدي مع معدل تضخم يسير في اتجاه المتصاعد، وسجل هذا المكون زيادة سنوية ارتفعت قليلاً إلى واحد من أعلى مستوياتها طوال عام مضى، مسجلة نسبة تضخم 1 في المئة مقابل 0.8 في المئة في أبريل.

استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في بعض المكونات بنهاية مايو مقارنة به في الشهر السابق له أبريل، منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون المطاعم والفنادق الذي سجل 120.9 نقطة باستقرار شهري ملحوظ دون تغير منذ بداية 2018 ، باستثناء شهري يونيو وديسمبر الذي سجل فيهما معدل تراجع شهري طفيف بحدود 0.1 في المئة.

وقد استقر الرقم القياسي في مكون التعليم بنهاية مايو مسجلاً 120.8 نقطة للشهر الثالث على التوالي. ولم يشهد الرقم القياسي لمكون السلع والخدمات تغيراً شهرياً للمرة الثالثة على التوالي بنهاية مايو عن حدود 107.2 نقاط. كذلك مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية لم يسجل تغيراً عن مستوياته في أبريل، حين استقر رقمه القياسي عند حدود 106.5 نقاط بنهاية مايو.

معدل التضخم

وقد شهدت بعض المكونات الرئيسية معدل تضخم شهري طفيفاً، منها معدل التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة الذي يبلغ للمرة الرابعة على التوالي 0.2 في المئة بنهاية مايو مسجلاً 119.3 نقطة. وارتفع الرقم القياسي في مكون خدمات السكن بنهاية مايو بشكل طفيف إلى حدود 115.3 نقطة بزيادة طفيفة 0.1 في المئة عن أبريل الذي سجل استقراراً شهرياً.

ووصل الرقم القياسي لمكون الأغذية والمشروبات إلى حاجز 108.1 نقاط بنهاية مايو مسجلاً ثاني أعلى زيادة شهرية بين المكونات قدرها 0.7 في المئة عن أبريل. فيما شهد الرقم القياسي لمكون الاتصالات أعلى معدل تضخم شهري بين المكونات الرئيسية في مايو قدره 1.3 في المئة ووصل إلى مستوى 108 نقاط. وارتفعت مستويات الأسعار في الرقم القياسي لمكون الكساء والملبوسات بثالث أعلى تضخم بين المكونات الرئيسة بحدود نصف في المئة في مايو مسجلاً 106.1 نقاط.

في حين شهدت باقي المكونات الأساسية تراجعاً شهرياً في مستويات أسعارها منها مستويات الأسعار في مكون النقل منخفضاً في مايو إلى 120.9 نقطة بنسبة طفيفة قدرها 0.2 في المئة عن مستويات أسعاره في أبريل، وتراجعت مستويات الأسعار بحدود نصف في المائة لمكون الصحة وهو أعلى معدل تراجع شهري بين المكونات الرئيسية نتيجة انخفاض رقمه القياسي إلى حدود 107.6 نقاط.

