مال وأعمال

أغلق سعر الدولار بنهاية مايو 2019 عند أعلى مستوى منذ منتصف عام 2016 مسجلاً 304.1 فلوس وفق بيانات بنك الكويت المركزي، بزيادة شهرية قدرها 1 في المئة عن إغلاقه في أبريل 2019، وهي أعلى زيادة شهرية في نحو 5 سنوات، لكن مازال يشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، ويواصل التغير السنوي لسعر الدولار بالدينار اتجاهاً تصاعدياً مستمراً منذ منتصف 2018 مسجلاً زيادة 0.7 في المئة بنهاية مايو 2019، ويلاحظ أنها رابع أعلى زيادة سنوية في عامين بعد زيادته في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، كما تعد الأعلى لمثل هذا الشهر خلال 5 سنوات مضت بعد الزيادة الكبيرة التي وصلت 7.4 في المئة في مايو 2015. أما اليورو فقد أغلق مسجلاً 338.6 فلساً بنهاية مايو 2019 أي أدنى إغلاق له منذ منتصف 2016، مواصلاً تسجيل تراجع شهري للمرة الرابعة على التوالي، ووصل تراجعه في مايو إلى نصف في المئة. بالتالي يلاحظ اتجاهاً تنازلياً لسعر اليورو مع استمرار تذبذب تحركاته الشهرية ، أما معدل التغير السنوي لسعر اليورو بالدينار فيواصل تراجعه على أساس سنوي منذ منتصف العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً في مايو 4.1 في المئة مقابل تراجع أكبر بلغ 6.7 في المئة في أبريل، بالتالي يلاحظ أن معدلات التغير السنوي لسعر اليورو في بداية مسار تصاعدي جديد.

