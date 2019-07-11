مال وأعمال

يستمر المواطنون الكويتيون في السفر إلى المدن التركية بأعداد كبيرة ومتزايدة. ووفقاً لآخر إحصاءات صدرت عن المكتب الثقافي والإعلامي التركي في دبي، زار 91،098 مواطن كويتي وجهات متعددة في تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12،92 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال شهر أبريل، بلغ عدد هؤلاء 24،577 زائراً. يبلغ حالياً عدد الرحلات الجوية من الكويت إلى عدة وجهات في تركيا 107 رحلات أسبوعياً.

وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي في دولة الإمارات: «نحن مسرورون برؤية تركيا تتسلق سلّم الوجهات السياحية الأكثر شعبية بالنسبة إلى الكويتيين وغيرهم من المواطنين الخليجيين. فلطالما أسهم زوار تركيا من البلدان المجاورة في نمو الاقتصاد التركي من خلال تعزيز قطاع السياحة».

أكثر من 8،735،200 زائر من مختلف أنحاء العالم زاورا تركيا في شهر أبريل وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المئة بالمقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. ويُذكر أنّ العدد الأكبر من السياح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 كانوا من ألمانيا وقد بلغ عددهم أكثر من 803،480 زائر ويليهم السياح من بلغاريا وروسيا.

أما أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط فقد سجلت حديثاً رقماً قياسياً في عدد السياح الذين يصلون إليها جواً في اليوم الواحد وبلغ عددهم 85،205 زائر في 8 يونيو 2019. هذا وارتفع عدد السياح الشهري بنسبة 17% في شهر يونيو ووصل إلى 570،422 زائراً إلى المنطقة. وحتى هذه اللحظة زار 3،870،211 سائحاً منطقة أنطاليا هذا العام وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، أضاف الملحق بقوله: «تقدم تركيا الكثير للسياح، بدءاً بعطلات مغامرة عند شواطئ البحر الأسود وإجازات للاسترخاء عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى المواقع التاريخية ومواقع الجذب الأيقونية والتسوق. وقرب الدولة من البلدان العربية وسهولة الحصول على تأشيرة الدخول عاملان يجعلان منها الوجهة المثالية للمواطنين العرب. التوقعات إيجابية جداً لقطاع السياحة ونأمل تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال العام».

