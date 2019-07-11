مال وأعمال

أدرجت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مدينة شيكي التاريخية التي تقع على مسافة 5 ساعات بالسيارة من العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى قائمة مواقع التراث العالمي للمناطق الثقافية خلال الجلسة رقم 43 من اجتماعات اللجنة، وذلك بعد أن انطلقت دورة هذا العام من أعمالها بجلسة افتتاحية يوم 30 يونيو في باكو. وكانت اللجنة قد منحت في 24 أكتوبر 2001 «قصر الملوك في شيكي» مرتبة «الحماية المعززة» وأدرجته على القائمة الارشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو بوصفه يحتاج إلى حماية عاجلة، ثم صادقت مؤخرًا على إدراجه في اللائحة الرسمية لمواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وأعرب فلوريان زنقستشميد، المدير التنفيذي العام لمكتب أذربيجان السياحي عن سعادته بقرار اللجنة فقال «يشرفنا أن يدرج القلب التاريخي لمدينة شيكي وقصرها على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، فهذا يعزز جهودنا الهادفة إلى تسليط الضوء على تراث أذربيجان الغني وثقافتها العريقة وتاريخها الفريد وإبرازه للعالم في إطار ما تتمتع به بلادنا من إرث حضاري ضارب في القدم. وأود أن أشجّع الجميع على زيارة مدينة شيكي فهي بلا ريب إحدى أجمل المدن ذات المناظر الخلابة في أذربيجان، فشوارعها المرصوفة بالحصى غنية بالمباني التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى، إنها ملجأ جديد ساحر لمن يحب الابتعاد عن صخب العاصمة النابضة بالحياة، وينال قصرها إعجاب السياح من مختلف أنحاء العالم وتأسرهم حرفية بنائه وزينته فهو من أجمل المباني التاريخية عمارةً في أذربيجان».

