loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

منة شلبي.. زوجة أحمد حلمي


انتهت الفنانة منة شلبي من تصوير مشاهدها في فيلم «خيال مآتة» الذي يجمعها للمرة الثالثة بالفنان أحمد حلمي.
تقدم منة في «خيال مآتة»، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي لايت مثل معظم أفلام أحمد حلمي، شخصية «باكينام» زوجة أحمد حلمي.
يتخذ الفيلم تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته «باكينام»، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها. وتدور أحداث الفيلم الذي كتبه عبدالرحيم كمال، وأخرجه خالد مرعي، وأنتجه وليد صبري، حول مهندس يدعى «زيزو» يعاني من الشك المرضي، ويتعرض لمواقف صعبة بسبب هذا الشك في إطار كوميدي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة