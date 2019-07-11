آخر النهار

انتهت الفنانة منة شلبي من تصوير مشاهدها في فيلم «خيال مآتة» الذي يجمعها للمرة الثالثة بالفنان أحمد حلمي.

تقدم منة في «خيال مآتة»، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي لايت مثل معظم أفلام أحمد حلمي، شخصية «باكينام» زوجة أحمد حلمي.

يتخذ الفيلم تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته «باكينام»، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها. وتدور أحداث الفيلم الذي كتبه عبدالرحيم كمال، وأخرجه خالد مرعي، وأنتجه وليد صبري، حول مهندس يدعى «زيزو» يعاني من الشك المرضي، ويتعرض لمواقف صعبة بسبب هذا الشك في إطار كوميدي.

