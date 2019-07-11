loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كارمن سليمان تستعد لطرح أغنية «بصاتك»


تستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان «بصاتك»، خلال الفترة المقبلة، عبر موقع «يوتيوب»، بالإضافة لعدد من الإذاعات، والأغنية كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، كما ستقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب. وتواصل كارمن حاليًا التحضيرات لألبوم جديد باللهجة الخليجية، تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وانتهت بالفعل من اختيار عدد من الأغنيات. وكانت كارمن قد شاركت بغناء تتر مسلسل «حكايتي» للفنانة ياسمين صبري، الذى عرض في رمضان الماضي، بعنوان «سطور حكايتي»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز. كما طرحت كارمن في رمضان الماضي، دعاءً دينيًا بعنوان «سبحانه» عبر موقع «يوتيوب»، من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة