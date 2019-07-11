آخر النهار

تستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان «بصاتك»، خلال الفترة المقبلة، عبر موقع «يوتيوب»، بالإضافة لعدد من الإذاعات، والأغنية كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، كما ستقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب. وتواصل كارمن حاليًا التحضيرات لألبوم جديد باللهجة الخليجية، تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وانتهت بالفعل من اختيار عدد من الأغنيات. وكانت كارمن قد شاركت بغناء تتر مسلسل «حكايتي» للفنانة ياسمين صبري، الذى عرض في رمضان الماضي، بعنوان «سطور حكايتي»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز. كما طرحت كارمن في رمضان الماضي، دعاءً دينيًا بعنوان «سبحانه» عبر موقع «يوتيوب»، من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامي.

