آخر النهار

ضمن عروض المهرجان العربي لمسرح الطفل تقدم في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس مسرحية الاطفال القطرية الجديدة «بائعة الكعك» والتي تمثل اخر عروض المهرجان الذي ازدحمت دورته السابعة بعدد متميز من الاعمال المسرحية الخاصة بالطفل .

المسرحية تتصدّى لبطولتها الفنانة الشابة أصيل هميم في أول تجربة مسرحية لها مع عالم الأطفال بعد نجاحها كمطربة لها جمهورها العريض في عالمنا العربي.

ويشاركها البطولة النجم القطري الكبير ناصر عبدالرضا إلى جانب عدد من الوجوه الفنية في مسرح الطفل منهم فاطمة يوسف والفنان الواعد محمد أحمد وفاضل راشد وأمينة الوكيلي وفردوس إلى جانب فرقة جلنار الاستعراضية بقيادة المصمم الاستعراضي علي حمدان.

المسرحية تحكي عن قرية وديعة وجميلة بها البنت وردة التي تبيع الكعك بعد أن ورثت المهنة من والدها، وبينما كانت القرية هانئة آمنة في ظل العمدة السيد راضي هجمت عليها ساحرات ثلاث تحاولن اختطاف الفتاة الطيبة وردة من أجل السيطرة على القلادة التي تلبسها منذ ولادتها والتي ورثتها من والدها الخباز، هذه القلادة التي تحمل في داخلها سرا وسحرا خاصا وكانت تلك العملية بالتعاون مع الطفلة زعتورة بائعة الزعتر التي تغار من وردة وحب الناس لها.

تنجح الساحرات في اختطاف وردة من أجل استرجاع سحرهن الضائع، لكن إصرار أهل القرية وحبهم لوردة يجعلنا أمام مجموعة من الأحداث الممتعة والشيقة والتي صيغت بأسلوب استعراضي رشيق ومحبب لجمهور مسرح الطفل. عن التجربة الجديدة يتحدث الفنان القطري الكبير ناصر عبدالرضا قائلا:

«بائعة الكعك» عمل غنائي قام بوضع موسيقاه طلال الصديقي وقام بكتابة القصة والاشعار عبدالرحيم الصديقي وتيسير عبدالله، وقامت فضائية للإنتاج الفني بقيادة الاستاذ حمد عبدالرضا بإنتاج هذا العمل ويقف معه فريق فني وإنتاجي كبير. وكانت هذه المسرحية قد حصدت كثيراً من النجاح عند عرض المسرحية في دولة قطر منذ فترة قصيرة . وهي فرصة كي يستمتع الجمهور الحبيب في الكويت بمشاهدة هذا العرض الجديد، ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أثمن دعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وايضا إدارة المسرح ومهرجان مسرح الطفل، ومشاهدة سعيدة للجمهور الحبيب مساء اليوم على مسرح الدسمة.

