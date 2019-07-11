آخر النهار

يزدحم موسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بكم متميز من المهرجانات التي تبدأ مع مطلع يناير وتتواصل على مدار العام، ضمن ما يمكن تسميته بالاستدامة الثقافية، وتشمل تلك المهرجانات عدداً بارزاً من الأهمية لعدد من المهرجانات ومنها القرين ومعرض الكتاب والطفل والناشئة ومهرجان الكويت المسرحي وأيضا مهرجان مسرح الطفل العربي ومهرجان الكويت السينمائي وغيرها من المهرجانات.

ورغم أهمية ومكانة تلك المهرجانات، إلا أنه آن الاوان لمنصات ثقافية ومهرجانات إضافية جديدة، تغطي جوانب مهمة من حركة العمل الثقافي والفني.

نحن نعلم جيداً بوجود مهرجان الموسيقى الدولي، ولكن ماذا يمنع من إقامة مهرجان موسيقي - غنائي، يمثل حاضنة لاكتشاف الأصوات الجديدة، وبالذات، من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة.

كما أنه آن الأوان لمهرجان أو تظاهرة خاصة بالاحتفاء بالمواهب الشابة على صعيد القصة القصيرة والرواية ترافق إقامة فعاليات مهرجان معرض الكتاب.

ونطلقها دعوة لفضاءات إضافية الى رصيد جوائز الدولة التشجيعية، بحيث تضاف جوائز جديدة للموسيقى والغناء تحتفي بالإنتاج المتميز في هذا المجال، بالذات، على صعيد الأوبريتات الوطنية شعرا ولحنا وغناء.

نعلم بأن جدول المجلس مزدحم.. ومواعيده تكاد تغطي جميع أيام العام، ولكنها الحاجة الى مواعيد إضافية تمنح أعياد المجلس ومواعيده زخماً وفرحاً إضافياً.

وعلى المحبة نلتقي

