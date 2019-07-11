آخر النهار

(أمس الأربعاء 10 يوليو) بالمركز الثقافي لمدينة كلباء فعاليات ورشة التمثيل المسرحي، التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، في إطار تحضيراتها للدورة الثامنة من مهرجان المسرحيات القصيرة الذي ينظم في الفترة 26 ـ 30 سبتمبر المقبل.

وتقدم للمشاركة في الورشة التي تشرف عليها الفنانة المتميزة عبير الجندي أكثر من أربعين متدربا ويتضمن برنامج الورشة مجموعة من الحصص التدريبية، العملية والنظرية، تبدأ بمحاضرات حول تاريخ التمثيل ومسارات تطوره وأبرز مذاهبه، ثم تنتقل إلى تمارين نموذجية تهدف إلى تحرير المتدرب من مشاعر الخوف والخجل، عبر مجموعة من الحلول الرياضية، إضافة إلى صقل أداوته الجسدية والإشارية والصوتية، وتمكينه من خبرة التحضير للعب دور مسرحي.

كما ستشمل الورشة تدريبات حول طرائق قراءة النص، وتحليل الشخصيات، وتقطيع الجمل الحوارية.

وتختتم الورشة في العشرين من الشهر الحالي بعرض مسرحي قصير يجسد المعارف والخبرات التي قدمتها المشرفة للمتدربين.