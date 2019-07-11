آخر النهار

أكدت الفنانة حنان مطاوع أن شخصية «عايدة الحناوي» التي جسدتها بمسلسلها الرمضاني «لمس أكتاف» لم تكن فيها أي مشاهد سهلة، مشيرة إلى تلقيها ردود أفعال مدهشة على الشخصية. وقالت مطاوع ، في تصريحات صحافية، إن الصعوبة تكمن في المشاهد التي تحمل مشاعر متضاربة، فكان عليها أن تظهر الجانب الطيب الرقيق في مشاهدها مع زوجها حمزة الذي يجسده فتحي عبدالوهاب، وفي نفس الوقت أن تظهر منكسرة لعدم قدرتها على الانجاب.

وأشارت إلى أن كل هذه المشاهد تطلبت منها تركيزا نفسيا شديدا حتى تكون صادقة أمام الجمهور المتابع للمسلسل، بالإضافة إلى الجانب العنيف من الشخصية ، لافتة إلى أن شخصية السيدة الشعبية يمكن تقديمها بأكثر من طريقة من دون أن يحدث تشابه بينها. وأكدت أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصية «عايدة» بعدما وجدت الدور مركبا ومعقدا للغاية لأن فيه تناقضات كبيرة، فهي سيدة قوية ولها سلطة كبيرة على أهل بيتها والذين يعملون معها، ولكن في نفس الوقت لها احاسيس تظهر من حبها الكبير لزوجها، إضافة الى مرورها بالعديد من التحولات.

