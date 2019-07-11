إضاءات

رفعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في شهر فبراير دعوى قضائيّة ضدّ العلامة التجاريّة «Missguided USA» بتهمة تصميم أزياء تشبه أزياءها وباستخدام اسمها للترويج لبضائعها على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها. لذلك، منحتها المحكمة مبلغ 2.7 مليون دولار كتعويض عن الضرر و60 ألف دولار كأتعاب محاماة، كما منعت العلامة من تقليد أزيائها بعد الآن. وكانت كيم طلبت 10 ملايين دولار كتعويض لها، لكن العلامة التجارية دفعت حوالي 3 ملايين دولار بعد عدم استجابتها للمحكمة، وفقاً لموقع «الدايلي ميل» البريطاني. وهذه ليست المرة الأولى التي تُقلّد فيها أزياء كيم، فسبق لـ «Missguided USA» و«Fashionnova» أن عرضت صورة لفستان من تصميم زوجها كانيي كان متوفراً على موقع العلامتين التجاريتين. وعلّقت كارداشيان قائلة: «لن أسرّب اًزيائي إلى أي شخص بعد الآن، ولا أؤيّد ما تفعله هذه الشركات».

