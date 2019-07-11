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حصدت الفنانة الإعلامية فاطمة لطباخ نجاحا متميزاً خلال الدورة الرمضانية الماضية، من خلال مسلسل «لا موسيقى في الأحمدى» وشخصية «كوثر» التي جسدتها بلياقة عالية، وحصدت عنها الكثير من الجوائز والإشادات الفنية، وهي في حديثها مع «النهار» تعتبر شخصية «كوثر» بمثابة النقلة الحقيقية لمشوارها الفني، كما تسلط الضوء، على جملة من الاعمال الفنية حيث تستهل حديثها مع «النهار» بقولها:

- بدأت التحضير منذ أيام لتصوير عمل تلفزيوني درامي جديد بعنوان «جُمان»، النص مقتبس عن رواية للكاتبة علياء الكاظمي، وسيتصدى لإخراج المسلسل المخرج خالد جمال.. ويتوقع أن نبدأ التصوير في غضون الأيام المقبلة. وتتابع الفنانة فاطمة الطباخ:

- أجسد في المسلسل شخصية تعيش بيننا، من النسق الاجتماعي، حيث تعاني تلك السيدة من هجران زوجها، لها بسبب العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية، وهي مطالبة بوضع حد لتلك الممارسات.. وأترك بقية التفاصيل لحين عرض المسلسل في النصف الثاني من هذا العام بإذن الله.

وقبل أن تعود للحديث عن عملها في مسلسل «لا موسيقى في الأحمدي»، تتحدث عن علاقتها بالإعلام:

- الإعلام هو بيتي الأول، وأنا ابنة الإعلام، وعملي في الدراما.. أو دراستي للماجستير والدكتوراه لن تبعدني عن الإعلام.. حيث أواصل دراستي من أجل الدكتوراه، ولست متعجلة لتقديم أي نوعية من البرامج، بل أنا أبحث عن البرنامج الحقيقي، البرنامج المتميز الذي يليق أولاً بالإعلام الكويتي وتلفزيون الكويت ثم بتجربتي وخبرتي في هذا المجال الإعلامي والفني. وتستطرد الإعلامية فاطمة الطباخ:

- الإعلام الكويتي يعيش اليوم مرحلة متطورة من مسيرته وتجربته، ويحصد نجاحات كبرى راحت تترسخ وتتعمق، عبر أجيال من الإعلاميين المتميزين الذين يقودون اليوم مسيرة الإعلام الكويتي الجديد بقيادة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي وأيضاً الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي وقيادات الوزارة، وسعيدة بما يتحقق من إنجازات على الصعيدين الإعلامي والفني. وتعود للحديث عن شخصية «كوثر» ومسلسل «لا موسيقى في الأحمدي»:

- «كوثر» نقلة كبرى في تجربتي، والفضل يعود للمخرج القدير محمد دحام الشمري، على ثقته أولاً، ثم توجيهاته ببناء وتأسيس الشخصية ومعطياتها وأيضاً للشركة المنتجة «ديتونا» للإنتاج الفني بقيادة الفنان عبدالله السيف، وأيضاً للنص الرائع الذي كتبته الكاتبة منى الشمري والتي اعتمدت التحليل والعمق في كتابة العمل وجميع الشخصيات.

وتؤكد فاطمة الطباخ:

- أميل إلى الشخصيات التي تتطلب جهداً مضاعفاً، وهذا ما جذبني مثلاً إلى شخصية «كوثر» وأيضاً إلى شخصيتي الجديدة في «الجمان» لأن الشخصيات المركبة تتطلب نوعية عالية من الاشتغال والتقمص والمعايشة.

وفي المحطة الأخيرة تقول الفنانة الإعلامية فاطمة الطباخ:

- أثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الصحافة بشكل عام والصحافة الفنية بشكل خاص، وأخص صحيفة «النهار» وصفحاتها الفنية المتخصصة، وأيضاً الاستبيان الذي تشرفت بأن أفوز من خلاله بلقب أفضل ممثلة دور ثان وهو إنجاز أتشرف به.. وأفتخر.

