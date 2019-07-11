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لايزال شباك تذاكر السينما العالمية يشهد تفاوتا ضخما في أرقام الإيرادات، منذ الأسبوع الماضي، حيث يواصل الجزء الرابع لسلسلة أفلام الرسوم المتحركة والمغامرة والكوميديا «حكاية لعبة»، تصدر القائمة محققًا 57 مليونا و900 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي خلال ثاني أسبوع عرض له، كما وصلت إيراداته عالميا إلى 496 مليونا و522 ألف دولار، بما يوازي أكثر من ضعف الفيلم التالي له في القائمة الذي حقق مبلغ 20 مليونا و400 ألف دولار فقط، بينما وصلت إيراداته بالسينما العالمية لمبلغ 76 مليونا و204 آلاف دولار. «حكاية لعبة 4» تدور أحداثه بعد أن تنضم «فوركي» إلى ألعاب الطفلة «بوني»، ولكنها تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول «وودي» وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها، وأثناء رحلته يقابل اللعبة «بو» التي فُقدت سابقا، وتبدأ إقناع «وودي» بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد «وودي» نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بـ«فوركي»، وهو من إخراج جوش كولي، وقام بتأدية الأصوات كل من توم هانكس، وتيم ألين، وجوردي بينسون، وباتريشيا أركيت، وبوني هانت، وآني بوتس، وكريستين شال، وجوان كوزاك، ولوري ميتكالف، وجوردان بيل، وكيغان مايكل كاي.

بينما جاء في المركز الثاني بالقائمه الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرعب والإثارة «أنابيل» الذي يأتي باسم «أنابيل تعود للمنزل ـ

ـ Annabelle Comes Home»، محققا 20 مليونا و400 ألف دولار، بينما وصلت إيراداته بالسينما العالمية لمبلغ 76 مليونا و204 آلاف دولار، بأول أسبوع عرض له. تبدأ أحداث الفيلم عندما يعقد الزوجان «إد» و«لورين» العزم على منع الدمية «أنابيل» من إحداث المزيد من الخراب، ويضعانها في غرفة القطع الأثرية المغلقة بمنزلهما، خلف الزجاج المقدس، لكن ليلة رهيبة من الرعب تبدأ عندما تقوم «أنابيل» بإيقاظ الأرواح الشريرة في الغرفة، لتنال من ابنة «إد» و«لورين» البالغة من العمر عشر سنوات، الفيلم من إخراج جاري دوبرمان، وبطولة فيرا فارميجا، وباتريك ويلسون، ومكينا جرايس، وستيف كولتر، وستيفن بلاكهارت، وماديسون أيسمن، وإميلي بروبست.

وجاء فيلم الموسيقى والكوميديا والفانتازيا «الأمس ـ Yesterday»، بالمركز الثالث في أول أسبوع من عرضه، محققًا إيرادات بلغت 17 مليون دولار، و24 مليونا و700 ألف دولار عالميًا.

