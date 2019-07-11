وطن النهار

اكدت الكويت امس الاول الثلاثاء «ان ظاهرة الارهاب مع الجريمة المنظمة على الرغم من اختلافهما في الاساليب والاهداف الا انهما تشتركان في تهديد السلم والامن الدوليين».

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة منصور العتيبي في كلمة له في جلسة مجلس الامن الدولي حول «الصلات القائمة بين الارهاب الدولي والجريمة المنظمة»: إن الجماعات الارهابية «تقوم بتمويل عملياتها من خلال الجريمة المنظمة عبر الوطنية في بعض المناطق بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاسلحة وبالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية والخطف من اجل الفدية».

وذكر العتيبي ان ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة تشكلان تحديين كبيرين على الدول المتضررة ما قد يؤدي الى تفاقم النزاعات في تلك المناطق المتضررة موضحا ان الجماعات الارهابية المستفيدة من الجريمة المنظمة قد تسهم في تعقيد جهود منع نشوب النزاعات وحلها.

واضاف: «لا يمكن لنا اليوم ان نتصدى للصلات القائمة بين الارهاب الدولي والجريمة المنظمة وعرقلة انشطة تلك الجماعات الا من خلال التعاون الدولي وتضافر الجهود على المستويين الاقليمي والدولي ومن خلال مكافحة الفساد وغسيل الاموال والتدفقات المالية غير المشروعة اضافة الى وضع استراتيجيات ذات بعد اقليمي ودولي».

واكد العتيبي ضرورة ان تنضم الدول الاعضاء الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الارهاب اضافة الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وحث الدول الاعضاء على تعزيز الجهود وتنسيقها على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية تدعيما للاستجابة العالمية في مواجهة الروابط بين الارهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما حث على «تعزيز التعاون والاستراتيجيات من اجل منع الارهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة وبناء القدرات على تأمين حدودها ضد هؤلاء الارهابيين ومن يعمل معهم ومحاكمتهم اضافة الى تعزيز الانظمة القانونية الوطنية والاقليمية لجمع المعلومات و تحليلها وتبادلها».

وقال العتيبي «اما فيما يتعلق بالجهود الاممية فقد ادرك مجلس الامن الترابط الوثيق بين الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال اصداره لعدد من القرارات التي تشير الى اهمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها»، مضيفا ان الكويت اصدرت قانون بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب حيث تضمن مواد هذا القانون على عدد من التدابير الاحترازية.

وذكر العتيبي ان الكويت انضمت الى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب «مثال على ذلك اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها اضافة الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد»، مشيرا الى ان الكويت ترأست خلال عام 2017 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا من اجل مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب (مينا فاتف).

وفي الختام اكد العتيبي انه لا يمكن القضاء على الجريمة المنظمة الا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول وقائم على اساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وتعاونها بفعالية.

واشاد بالدور الذي يقوم به مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بناء قدرات الدول الاعضاء في هذا المجال.

