وطن النهار

في إطار استعدادات ديوان المحاسبة لاستضافة الاجتماع الـ 54 لمجلس مديري المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي) خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو المقبل، ينظم الديوان مؤتمرا صحافيا حول أهم الموضوعات التي يتناولها الاجتماع يوم الاثنين 15 يوليو في مقر ديوان المحاسبة.

وقال مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية سعود الزمانان إن فريق الديوان المشارك في المؤتمر الصحافي سيستعرض أبرز بنود ومحاور الاجتماع منها البند الخاص بمشروع بحث الآسوساي الثاني عشر، وآخر حول تعاون منظمة الآسوساي مع المنظمات الإقليمية الأخرى مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (اليوروساي)، والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، وتقرير حول الاستعدادات لمؤتمر الانكوساي الثالث والعشرين في عام 2019، بالإضافة إلى الرد على أسئلة وسائل الإعلام.

وأضاف أن الاجتماع الذي سينظمه الديوان للمرة الأولى في تاريخه سيتضمن مناقشة تقرير حول أنشطة مجلس مديري الأسوساي وتقرير المنظمة الخاص بخطتها الاستراتيجية 2016 -2021، وبحث الخطة الاستراتيجية المقدم من الجهاز الكوري بالإضافة إلى تشكيل فريق معني بوضع الخطة الاستراتيجية القادمة للأسوساي 2022-2027.

وأشار إلى أنه على هامش الاجتماع سيوقع ديوان المحاسبة اتفاقية تعاون مع مكتب تدقيق الحسابات في مملكة تايلاند لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين، كما سيوقع مكتب التدقيق بجمهورية فيتنام وديوان المحاسبة الوطني لجمهورية الصين الشعبية مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات بينهما.

يذكر أن الاجتماع سيضم 11 جهازاً رقابياً وهم، بنغلاديش، كوريا، روسيا، فيتنام، اليابان، الصين الشعبية، تايلند، إندونيسيا، الهند، ماليزيا، نيبال الديموقراطية بالإضافة إلى لجنة التدقيق متمثلة بمحكمة الحسابات التركية

ولجنة الحسابات للرقابة على تنفيذ ميزانية جمهورية كازاخستان.

