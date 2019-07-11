وطن النهار

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ببرقية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د. خالد بن محمد العطية، أعرب من خلالها عن أسفه لحادثة التصادم التي وقعت بين طائرتي تدريب عسكريتين.

وحمد الله المولى عز وجل على نجاة طاقمي الطائرتين سائلاً الله لدولة قطر الشقيقة دوام التقدم والرخاء ولشعبها دوام العزة والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد.

من جانب آخر، برعاية وحضور رئيس الأركان الفريق الركن خالد الخضر، أقيمت صباح أمس مراسم تقليد الضباط لدفعتي (28، 29) رتبهم العسكرية الجديدة، حيث تمت ترقيتهم من رتبة مقدم الى رتبة عقيد تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد.

بدأت مراسم التقليد بقراءة المرسوم الأميري بعدها ألقى رئيس الأركان كلمة جاء فيها : في هذا اليوم المبارك يسعدني وزملائي أعضاء مجلس الدفاع العسكري أن نشارككم هذه الفرحة، والتي نتقدم من خلالها الى صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة على ثقته الغالية التي أولاكم إياها، كما أنقل لكم تهنئة ومباركة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، متمنيا أن يكون هذا التقليد دافعا لكم لبذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل والتقيد بحسن القيادة والتدريب والمتابعة ووضع جميع قدراتكم لخدمة هذا الوطن، وأضاف: وأوصيكم بقيادة وحداتكم بكل مثالية وتفان في العمل ولتكونوا أسوة حسنة لزملائكم من الضباط وضباط الصف والأفراد، نتمنى لوطننا الغالي الأمن والاستقرار تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر مراسم التقليد نائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار ضباط الجيش.

