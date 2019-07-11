وطن النهار

أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد أمس الأربعاء ان الوزارة تتابع باستمرار اوضاع الكويتيين المقيمين في الأردن بما يضمن حل جميع المعوقات التي تواجههم ومساعدتهم على تحقيق اهدافهم.

ونقل بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية عن حماد لدى لقائه سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني القول ان العلاقات «المتينة والراسخة التي تربط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد شكلت نموذجا فريدا في ثنائية العمل العربي المشترك».

واضاف ان اهتمام قيادتي الأردن والكويت بالعلاقات القائمة بين البلدين أسهمتا في توسيع مجالات التعاون المشترك كافة لاسيما المجال الأمني.وذكر حماد أن الإنجازات والمكتسبات المشتركة «تعاظمت» نحو مصلحة البلدين والشعبين.

واكد حرص حكومة بلاده على تقديم كل الرعاية والاهتمام للكويتيين المقيمين على أرضها.

من جهته، نقل البيان عن السفير الديحاني إعرابه عن الاعتزاز والفخر بمستوى «العلاقة القائمة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين والتي ترجمت على ارض الواقع بالمزيد من التعاون على مختلف الصعد منها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».

وأشاد الديحاني بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الأردنية ممثلة بأجهزتها المختلفة لمساعدة الكويتيين منذ تخطيهم المعابر والمنافذ الحدودية الاردنية والتسهيلات المقدمة لهم وتذليل اي صعوبات قد تواجههم اثناء اقامتهم على اراضي المملكة.

واشار الى أن الاجواء المناسبة التي يتمتع بها الأردن وهامش الأمن والاستقرار الذي يتميز به شكل بيئة جاذبة للسياحة وسط تشريعات وقوانين منظمة ومشجعة للاستثمار.

ووفق البيان فقد بحث اللقاء سبل التعاون المشترك في المجالات الامنية وتبادل المعلومات والزيارات والخبرات بين البلدين.

