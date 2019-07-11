وطن النهار

أعلن قطاع التعليم والتدريب (إدارة التسجيل والقبول) بوزارة الداخلية عن بدء موعد وشروط قبول طلبات تسجيل للراغبات في الالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بمعهد الشرطة النسائية (الدفعة 12) من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة والدفعة (11) تأسيسية من حملة شهادة ما دون الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020م وذلك اعتبارا من امس الأربعاء حتى الخميس 25 يوليو المقبل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وأشار إلى أن تسجيل طلبات دفعة الشرطة النسائية من خلال الموقع الإلكتروني www.moi.gov.kw

وذكرت ان شروط التقدم تتمثل في أن تكون المتقدمة كويتية الجنسية، محمودة السيرة حسنة السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وألا يكون قد سبق فصلها من أي جهة تعليمية فصلاً تأديبياً نهائياً، وألا يكون قد سبق قبول استقالتها من المعهد في نفس العام الدراسي أو العام الدراسي السابق عليه، وأن تكون لائقة صحياً للعمل وفق المعايير التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة بعد أخذ رأي وكيل وزارة الصحة.

