وطن النهار

رام الله - «كونا»: اشاد مسؤولون في حركة (فتح) بمواقف الكويت ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات متفرقة لـ«كونا» لهؤلاء المسؤولين اثناء لقائهم وفد وزارة التربية الكويتية في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح). وقال نائب رئيس (فتح) محمود العالول إن للكويت دورا مهماً واساسيا في مساندة القضية الفلسطينية كما شكلت حاضنة للشعب الفلسطيني. واضاف ان العلاقة التي تجمع فلسطين والكويت ليست مكتبا وسفارة بل تتجاوز ذلك حيث ان عددا من الكويتيين انخرطوا في الثورة الفلسطينية وكانوا في قواعد الثورة بالاغوار. من جهتها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) دلال سلامة «كان للكويت دور مهم في احتضان الثورة الفلسطينية وحركة (فتح)».

واضافت سلامة في حديثها لاعضاء الوفد الكويتي ان «حركة فتح ارادت استضافتكم في مقرها لنقول لكم انكم بدأتم مع الحركة منذ انطلاقتها ونؤمن انه سيكون لكم بصمة واضحة خلال الايام القادمة»، مؤكدة ان القضية الفلسطينية تشكل اولوية بالنسبة للكويت وتواصل دعمها على مستويات مختلفة.

من جانبه قال رئيس البعثة الكويتية وكيل مساعد الشؤون الادارية والتطوير الاداري فهد الغيص إن عدد المعلمين الفلسطينيين في الكويت بلغ 190 معلما على مدى العامين الماضين.

واضاف ان النصيب الاكبر من التعاقد هذا العام والذي يبلغ 300 معلم كان لقطاع غزة، مشيرا الى الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء القطاع في ظل الحصار الاسرائيلي وارتفاع نسبة البطالة.

وفي نهاية اللقاء كرمت حركة فتح اعضاء بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية وقدمت درعا للوفد تقديرا لما بذلوه من جهد في التعاقد مع معلمين ومعلمات فلسطينيين. كما كرمت جمعية الصداقة والتعاون الفلسطيني الكويتي خلال اللقاء رئيس واعضاء البعثة وقدموا ايضا الكوفية الفلسطينية مطرزا عليها شعار الجمعية. تجدر الاشارة الى ان وزارة التربية توفد للعام الثالث على التوالي بعثة الى فلسطين للتعاقد مع معلمين ومعلمات في تخصصات تركز معظمها على العلوم بفروعه.

