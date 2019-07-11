وطن النهار

نظم مركز التعليم المستمر لدى الكلية الأسترالية بالاشتراك مع كلية الطيران حفل لتكريم الطلاب المشاركين في أول مخيم طيران للمبتدئين وتم خلاله تكريم 8 طلاب شاركوا في المخيم.

وخلال المخيم، تم تعريف الطلاب بمجالات صيانة الطائرت من خلال الاستعانة بالطائرة الموجودة في حرم الكلية وتم تعريفهم بالطيران باستخدام جهازمحاكاة الطائرة.

استمر لمدة أسبوعين، حيث تم تقسيم وقت الطلاب بين التعليم النظري والدروس العملية. وتعلم الطلاب كيفية تشغيل الطائرات وتعرفوا على الأجزاء المختلفة للطائرة، وفيما يتعلق بالجوانب العملية تعلم الطلاب الطيران باستخدام جهاز محاكاة الطائرة، كما أتيحت للطلاب تجربة عملية في ورشة العمل ومن خلال طائرة حقيقية للتعرف على مسؤوليات مهندس الطيران.

